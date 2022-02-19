Курячі ніжки – частина птиці, яку можна легко та швидко приготувати. На них м’ясо доволі ніжне та нежирне, що підходить для людей на дієті чи правильному харчуванні.

Факти ICTV підготували топ-3 рецепти дієтичних курячих гомілок, які з легкістю впишуться у ваш раціон.

Дієтичні курячі ніжки на пательні

Інгредієнти:

курячі гомілки – 1 упаковка (приблизно 7 ніжок);

картопля – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цвітна капуста (свіжа або заморожена) – за обсягом стільки ж, скільки картоплі;

стручкова квасоля – за обсягом стільки ж, скільки картоплі;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

часник – 1 зубч.;

сіль, перець – за смаком;

зелень – за смаком.

Приготування

Промийте гомілки та злегка обсушіть паперовим рушником. Промийте та почистіть картоплю та наріжте на шматочки приблизно 1 см. Помийте стручкову квасолю, цвітну капусту, останню наріжте на дрібні суцвіття. Нагрійте пательню на високому вогні, налийте олію та викладіть гомілки, картоплю, цвітну капусту та квасолю. Смажте протягом 5 хвилин. Можна трохи зменшити вогонь. Почистіть моркву, наріжте довгими брусочками та закиньте на пательню до решти овочів, перемішайте та смажте ще хвилин 10, періодично помішуйте. Часник дрібно наріжте, додайте до овочів. Посоліть, поперчіть. Посипте дрібно нарізаною або сушеною зеленню і перемішайте. Перекладіть готові гомілки на тарілку.

Курячі гомілки у тісті

Інгредієнти:

курячі гомілки – 600 г;

тісто листкове бездріжджове – 1 пачка;

картопля – 3 шт.;

гриби (будь-які) – 200 гр.;

кунжут – за смаком;

сіль, перець, куркума – за смаком;

цибуля – 1/2 шт.;

вершки або молоко – 150 г;

яйця – 1 шт;

вершкове масло – за смаком.

Приготування

Картоплю почистіть та покладіть у каструлю. Варіть протягом 15-20 хвилин. Коли вона стане м’якою, злийте воду, посоліть та додайте шматочок вершкового масла. Розімніть картоплю картоплем’ялкою. Курячі гомілки почистіть, поперчіть, приправте та обсмажте до золотистої скоринки. Також обсмажте цибулю на олії, додайте гриби і залийте вершками, тушіть декілька хвилин. Тісто розморозьте та розділіть на шість частин. Кожну частину злегка розкачайте від середини до країв, залишаючи середину товщою. У центр кожного квадрата покладіть картопляне пюре та гриби. Поставте на нього вертикально ніжку. Пюре обліпіть навколо м’яса. Краї тіста підніміть вгору та защипніть, зробивши мішечок. Кісточку залиште зовні. Обв’яжіть ниткою, щоб мішечок під час випічки не розкрився. Сильно не затягуйте. Тісто змажте жовтком, щоб вийшла гарна скоринка. Кісточку оберніть фольгою. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте ніжки протягом 20-25 хвилин. Наприкінці зніміть з них ниточки.

Курячі гомілки в мультиварці

Інгредієнти:

курячі гомілки – 1 кг;

сіль – 1 ч. л.;

перець – за смаком;

соняшникова олія – 2 ст. л;

горіхи – 150 г;

часник – за смаком;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

кінза – 90 г;

гранатовий сік – 600 мл.

Приготування

Промийте курячі гомілки та замаринуйте в солі та перці. Налийте у чашу мультиварки соняшникову олію та увімкніть режим “Смаження”. Викладіть у мультиварку курячі гомілки та підсмажте до скоринки (8-10 хв). Для соусу подрібніть горіхи та змішайте їх з часником, хмелі-сунелі, кінзою та гранатовим соком. Вилийте готовий соус у мультиварку та перемкніть її на режим “Плов”.

Користь курячих гомілок

Куряча гомілка – це нижня частина ноги птиці без стегна. Її середня калорійність – 200,3 ккал в 100 грамах продукту. У складі курячої гомілки значна кількість тваринного білка, який збагачений незамінними для людського організму амінокислотами.