Курячі ніжки – частина птиці, яку можна легко та швидко приготувати. На них м’ясо доволі ніжне та нежирне, що підходить для людей на дієті чи правильному харчуванні.
Факти ICTV підготували топ-3 рецепти дієтичних курячих гомілок, які з легкістю впишуться у ваш раціон.
Дієтичні курячі ніжки на пательні
Інгредієнти:
- курячі гомілки – 1 упаковка (приблизно 7 ніжок);
- картопля – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цвітна капуста (свіжа або заморожена) – за обсягом стільки ж, скільки картоплі;
- стручкова квасоля – за обсягом стільки ж, скільки картоплі;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- часник – 1 зубч.;
- сіль, перець – за смаком;
- зелень – за смаком.
Приготування
- Промийте гомілки та злегка обсушіть паперовим рушником.
- Промийте та почистіть картоплю та наріжте на шматочки приблизно 1 см.
- Помийте стручкову квасолю, цвітну капусту, останню наріжте на дрібні суцвіття.
- Нагрійте пательню на високому вогні, налийте олію та викладіть гомілки, картоплю, цвітну капусту та квасолю. Смажте протягом 5 хвилин. Можна трохи зменшити вогонь.
- Почистіть моркву, наріжте довгими брусочками та закиньте на пательню до решти овочів, перемішайте та смажте ще хвилин 10, періодично помішуйте.
- Часник дрібно наріжте, додайте до овочів. Посоліть, поперчіть.
- Посипте дрібно нарізаною або сушеною зеленню і перемішайте.
- Перекладіть готові гомілки на тарілку.
Курячі гомілки у тісті
Інгредієнти:
- курячі гомілки – 600 г;
- тісто листкове бездріжджове – 1 пачка;
- картопля – 3 шт.;
- гриби (будь-які) – 200 гр.;
- кунжут – за смаком;
- сіль, перець, куркума – за смаком;
- цибуля – 1/2 шт.;
- вершки або молоко – 150 г;
- яйця – 1 шт;
- вершкове масло – за смаком.
Приготування
- Картоплю почистіть та покладіть у каструлю. Варіть протягом 15-20 хвилин. Коли вона стане м’якою, злийте воду, посоліть та додайте шматочок вершкового масла. Розімніть картоплю картоплем’ялкою.
- Курячі гомілки почистіть, поперчіть, приправте та обсмажте до золотистої скоринки.
- Також обсмажте цибулю на олії, додайте гриби і залийте вершками, тушіть декілька хвилин.
- Тісто розморозьте та розділіть на шість частин. Кожну частину злегка розкачайте від середини до країв, залишаючи середину товщою.
- У центр кожного квадрата покладіть картопляне пюре та гриби. Поставте на нього вертикально ніжку. Пюре обліпіть навколо м’яса.
- Краї тіста підніміть вгору та защипніть, зробивши мішечок. Кісточку залиште зовні.
- Обв’яжіть ниткою, щоб мішечок під час випічки не розкрився. Сильно не затягуйте.
- Тісто змажте жовтком, щоб вийшла гарна скоринка. Кісточку оберніть фольгою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте ніжки протягом 20-25 хвилин. Наприкінці зніміть з них ниточки.
Курячі гомілки в мультиварці
Інгредієнти:
- курячі гомілки – 1 кг;
- сіль – 1 ч. л.;
- перець – за смаком;
- соняшникова олія – 2 ст. л;
- горіхи – 150 г;
- часник – за смаком;
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.;
- кінза – 90 г;
- гранатовий сік – 600 мл.
Приготування
- Промийте курячі гомілки та замаринуйте в солі та перці. Налийте у чашу мультиварки соняшникову олію та увімкніть режим “Смаження”.
- Викладіть у мультиварку курячі гомілки та підсмажте до скоринки (8-10 хв).
- Для соусу подрібніть горіхи та змішайте їх з часником, хмелі-сунелі, кінзою та гранатовим соком.
- Вилийте готовий соус у мультиварку та перемкніть її на режим “Плов”.
Користь курячих гомілок
Куряча гомілка – це нижня частина ноги птиці без стегна. Її середня калорійність – 200,3 ккал в 100 грамах продукту. У складі курячої гомілки значна кількість тваринного білка, який збагачений незамінними для людського організму амінокислотами.