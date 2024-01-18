Сьогодні здорове харчування стає не просто модою, а невід’ємною частиною життя багатьох сімей. Однією з популярних дієтичних страв є білі сорти м’яса.

Кролик – ідеальний вибір для тих, хто прагне підтримувати фігуру, адже продукт містить багато білків і мінімальну кількість жирів. А приготовлений кролик в сметані неодмінно стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.

Рецепт особливо смачного кролика в сметані духовці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як приготувати кролика в сметані

Інгредієнти:

тушка кролика – 1 кг

сметана – 300 г

ріпчаста цибуля – 400 г

біле сухе вино– 200 г

вода або курячий бульйон – 300 г

томатний соус – 1 ст. л.

маслини або оливки – до смаку

гірчиця в зернах – 2 ст. л.

розмарин – 2 гілочки

зелень петрушки – пів пучка

сіль, чорний мелений перець – до смаку

оливкова олія – для смаження

Приготування