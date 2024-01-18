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Як приготувати кролика в сметані: рецепт в духовці

18 Січня 2024, 15:34
Марина Мелехова редактор
Як приготувати кролика в сметані: рецепт в духовці
Джерело: Depositphotos

Сьогодні здорове харчування стає не просто модою, а невід’ємною частиною життя багатьох сімей. Однією з популярних дієтичних страв є білі сорти м’яса.

Кролик – ідеальний вибір для тих, хто прагне підтримувати фігуру, адже продукт  містить багато білків і мінімальну кількість жирів. А приготовлений кролик в сметані неодмінно стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.

Рецепт особливо смачного кролика в сметані духовці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як приготувати кролика в сметані

Інгредієнти:

  • тушка кролика – 1 кг
  • сметана – 300 г
  • ріпчаста цибуля – 400 г
  • біле сухе вино– 200 г
  • вода або курячий бульйон – 300 г
  • томатний соус – 1 ст. л.
  • маслини або оливки – до смаку
  • гірчиця в зернах – 2 ст. л.
  • розмарин – 2 гілочки
  • зелень петрушки – пів пучка
  • сіль, чорний мелений перець – до смаку
  • оливкова олія – для смаження

Приготування

  1. Тушку кролика нарізати на порційні шматки.
  2. Цибулю очистити і порізати соломкою.
  3. Потім у великій, глибокій сковорідці обсмажити цибулю на оливковій олії до прозорого стану (цибуля має добре розм’якнути).
  4. До цибулі додати кролика і, періодично помішуючи, смажити на середньому вогні, поки кролик трошки не зарум’яниться. Після цього влити вино і дати йому випаруватись.
  5. Потім у пательню налити воду або курячий бульйон, додати томатний соус та гілочки розмарину, посолити, поперчити, накрити кришкою і на малому вогні тушкувати до м’якості кролика, приблизно 50 хвилин.
  6. Після цього додати сметану, гірчицю, оливки або маслини, перемішати, накрити кришкою та поставити в розігріту до 150 °С духовку на 15-20 хвилин.
  7. Перед подаванням на стіл притрусити зеленню петрушки. Кролик в сметані, готовий.
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