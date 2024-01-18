Сьогодні здорове харчування стає не просто модою, а невід’ємною частиною життя багатьох сімей. Однією з популярних дієтичних страв є білі сорти м’яса.
Кролик – ідеальний вибір для тих, хто прагне підтримувати фігуру, адже продукт містить багато білків і мінімальну кількість жирів. А приготовлений кролик в сметані неодмінно стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.
Рецепт особливо смачного кролика в сметані духовці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Як приготувати кролика в сметані
Інгредієнти:
- тушка кролика – 1 кг
- сметана – 300 г
- ріпчаста цибуля – 400 г
- біле сухе вино– 200 г
- вода або курячий бульйон – 300 г
- томатний соус – 1 ст. л.
- маслини або оливки – до смаку
- гірчиця в зернах – 2 ст. л.
- розмарин – 2 гілочки
- зелень петрушки – пів пучка
- сіль, чорний мелений перець – до смаку
- оливкова олія – для смаження
Приготування
- Тушку кролика нарізати на порційні шматки.
- Цибулю очистити і порізати соломкою.
- Потім у великій, глибокій сковорідці обсмажити цибулю на оливковій олії до прозорого стану (цибуля має добре розм’якнути).
- До цибулі додати кролика і, періодично помішуючи, смажити на середньому вогні, поки кролик трошки не зарум’яниться. Після цього влити вино і дати йому випаруватись.
- Потім у пательню налити воду або курячий бульйон, додати томатний соус та гілочки розмарину, посолити, поперчити, накрити кришкою і на малому вогні тушкувати до м’якості кролика, приблизно 50 хвилин.
- Після цього додати сметану, гірчицю, оливки або маслини, перемішати, накрити кришкою та поставити в розігріту до 150 °С духовку на 15-20 хвилин.
- Перед подаванням на стіл притрусити зеленню петрушки. Кролик в сметані, готовий.