Як зняти нарощені нігті в домашніх умовах

Нарощені нігті — це штучне подовження та корекція форми нігтя за допомогою різних технік та матеріалів. Вони набагато міцніші та практично не відрізняються від натуральних.

Процедуру нарощування та зняття нігтів роблять у салонах досвідчені майстри, оскільки для цього використовуються спеціальні техніки та інструменти. Проте бувають випадки, коли терміново потрібно зняти нарощений манікюр, а можливості відвідати салон немає.

Чи безпечно знімати нарощені нігті в домашніх умовах, до яких наслідків це може призвести? Про це Факти ICTV запитали в досвідчених майстрів з манікюру.

Зараз дивляться

Чи можливо зняти нарощені нігті в домашніх умовах

Зняти нарощені нігті в домашніх умовах можливо, особливо коли є фрезер для манікюру. Але якщо такого апарату вдома немає, то буде проблематично зняти штучний матеріал.

Бистрова Марина, майстер манікюру, поділилася досвідом та розказала:

У домашніх умовах дуже важко зняти нарощені нігті, якщо немає апарату та фрез. Тому краще та безпечніше скористатися послугою в салоні.

Якщо ніготь підірвався або відстало покриття, а можливості відвідати салон немає, майстриня радить скористатися пластиром та обклеїти його навколо нігтя, а за можливості відвідати майстра.

Неправильне зняття вдома без дотримання певних правил, з використанням підручних засобів та без подальшого догляду може нашкодити й без того ослабленій й стоншеній нігтьовій платині, що перебувала під гелем або акрилом.

Святелик Вікторія, майстер манікюру, прокоментувала самостійне зняття нарощених нігтів так:

Самостійно зняти нарощені нігті можливо, але без досвіду це буде важко. Зробити якісно і максимально безпечно для нігтьової пластини може тільки досвідчений майстер.

Тому, на думку, майстрині, все ж таки краще відвідати фахівця, але важливо, щоб він був професіоналом і добре знався на своїй професії.

Чи безпечно знімати нарощені нігті в домашніх умовах

Щоб ця процедура була безпечною, потрібно вміти правильно самостійно знімати нарощені нігті. Майстер манікюру Марина розказала, що якщо дівчина самостійно зніматиме нарощений манікюр, то, в кращому разі, може сильно боліти нігтьова пластина, у гіршому — нігтьова пластина може відірватися.

Майстер манікюру Вікторія зазначила, що самостійне зняття нарощених нігтів може бути небезпечним. Людині, яка не знається на цьому, дуже важко відрізнити межу між натуральним нігтем й матеріалом. Тому дуже імовірно пошкодити верхній шар нігтьової пластини. Надалі це може призвести до оніхолізису (відшарування нігтя від шкіри), а оніхолізис, своєю чергою, провокує інші проблеми. Це може бути грибок, деформація нігтя тощо.

Тому, на думку майстрів манікюру, краще не ризикувати, а одразу звертатися до професіоналів салону краси.

Як зняти нарощені нігті в домашніх умовах

Якщо ви все ж хочете спробувати набути навичок самостійного зняття нарощених нігтів, дотримуйтеся найбільш безпечних способів.

Для зняття гелевих нігтів знадобляться такі матеріали:

пилка для нігтів грубої абразивності;

спеціальний розчинник для акрилу, рідина для зняття лаку або ацетон;

пушер або апельсинова паличка;

щіточка;

ватні диски;

фольга.

Розглянемо покрокову інструкцію, як самостійно зняти нарощені нігті:

Підготуйте всі необхідні інструменти, розріжте фольгу на невеликі пластинки приблизно 10 на 15 мм, щоб можна було обернути у них кожен ніготь.

Акуратно спиляйте верхній шар нігтя за допомогою пилки грубої абразивності.

Зняти верхній шар буде не так просто, тому що матеріал, за допомогою якого нарощують нігті (акрил або гель), досить міцний. Тут доведеться постаратися.

Нанесіть на ватний диск спеціальний розчинник для акрилу, рідину для зняття лаку чи ацетон, накрийте кожен ніготь й загорніть його у фольгу.

Зачекайте приблизно 40 хвилин, тому що акрил дуже довго розчиняється.

Зніміть фольгу з нігтів. Акрил після застосування розчинника має стати схожим на желеподібну масу. Максимально швидко зніміть його пушером або апельсиновою паличкою, доки він не затвердів знову.

Повністю очистьте нігті від залишків штучного матеріалу.

Ретельно вимийте руки та нанесіть спеціальний крем для рук та нігтів, щоб зволожити їх.