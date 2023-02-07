Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята варто потішити свою другу половинку чимось смачненьким.

Чудовим варіантом буде смачне печиво у формі сердечок. Такий десерт стане відмінним способом висловити свої почуття без слів.

Інгредієнти:

220 г вершкового масла;

100 г цукру;

60 г цукрової пудри;

1/2 ч. л. кориці;

дрібка солі;

2 жовтки;

300 г борошна;

3 ст.л. джему

Приготування:

Розм’якшене вершкове масло збийте в пишний світлий крем. Додайте цукор і цукрову пудру, збийте. Потім всипте корицю і сіль, ще раз збийте. Додайте жовтки і перемішайте. Потім всипте борошно і замісіть однорідне тісто. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту до товщини 4-6 мм і приберіть в холодильник мінімум на годину. Потім виріжте печиво у формі сердечок, нанесіть в центр крапельку джему за допомогою кулінарного мішка. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво близько 10 хвилин. Готове печиво остудіть і за бажанням посипте цукровою пудрою.

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