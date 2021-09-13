В течение двух дней больше 90 детей одной из общеобразовательных школ Хмельницкого, слегли с температурой, рвотой и диареей. 16 из них были госпитализированы, а у троих к тому же был диагностирован и Covid-19.

— Многие родители, поскольку не знали причин недомоганий ребенка лечились самостоятельно дома. Но когда один мальчик начал из-за непрерывной рвоты стал терять сознание, ему вызвали бригаду скорой, — рассказывает мама одной из заболевших учениц.

Первым предположением местных эпидемиологов стало пищевое отравление. Но странность заключалась в том, что в школьной столовой дети ели разные блюда в разное время. К тому же, среди заболевших была мама одного из учеников, которая вообще не обедала в школе.

Кроме того, среди отравившихся нет ни учителей, ни представителей обслуживающего персонала. Хотя многие из них ели в тот день в школьной столовой.

Областная лаборатория собрала свыше 100 разнообразных проб. Но ни сальмонеллы, ни кишечной палочки, ни ротавирусной инфекции предварительные тесты не обнаружили.

— Мы ищем причину, исследуя и еду, и анализы, в том числе и работников пищеблока, — сказал в комментарии Викнам СТБ и.о. генерального директора Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Николай Габрикевич.

Результаты анализов ждут в полиции и прокуратуре, где возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения санитарных норм в учебных заведениях.

Когда материал был готов к публикации, стало известна причина массового отравления. Его спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, выявленная у четырех работников школьного пищеблока, а также в трех блюдах из 12, взятых на анализ, и в 27 из 60 образцах смывов.