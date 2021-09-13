Протягом двох днів більше 90 дітей однієї із загальноосвітніх шкіл Хмельницького, злягли з температурою, блюванням і діареєю. 16 з них були госпіталізовані, а у трьох до того ж був діагностований і Covid-19.

– Багато батьків, оскільки не знали причин нездужань дитини лікувалися самостійно вдома. Але коли один хлопчик почав через безперервне блювання став втрачати свідомість, йому викликали бригаду швидкої, – розповідає мама однієї з хворих учениць.

Першим припущенням місцевих епідеміологів стало харчове отруєння. Але дивина полягала в тому, що в шкільній їдальні діти їли різні страви в різний час. До того ж, серед хворих була мама одного з учнів, яка взагалі не обідала в школі.

Крім того, серед отруєних немає ні вчителів, ні представників обслуговуючого персоналу. Хоча багато хто з них їли в той день в шкільній їдальні.

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Обласна лабораторія зібрала понад 100 різноманітних проб. Але ні сальмонели, ні кишкової палички, ні ротавірусної інфекції попередні тести не виявили.

– Ми шукаємо причину, досліджуючи і їжу, і аналізи, в тому числі і працівників харчоблоку, – сказав у коментарі Вікнам СТБ в.о. генерального директора Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Микола Габрикевич.

Результати аналізів чекають у поліції та прокуратурі, де порушено кримінальне провадження за фактом недотримання санітарних норм у навчальних закладах.

Коли матеріал був готовий до публікації, стала відома причина масового отруєння. Його спровокувала бактерія золотистого стафілокока, виявлена у чотирьох працівників шкільного харчоблоку, а також в трьох стравах з 12, взятих на аналіз, і в 27 з 60 зразках змивів.