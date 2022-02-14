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До конца 2022 года: теперь за вакцинальную тысячу можно сделать подписку на периодику

14 февраля 2022, 10:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тысяча за вакцинацию
Источник: Depositphotos

С сегодняшнего дня, 14 февраля, за вакцинальную тысячу можно получить подписку на украинскую периодику. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

— Укрпочта начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой єПідтримка можно только онлайн, — уточняется в релизе.

Сообщается также, что на сумму в 1 тыс. грн можно выбрать любые издания, которые зарегистрированы в Украине. Оплатить подписку можно на сайте Укрпочты с помощью карты єПідтримка. Такая возможность будет действительна до конца 2022 года.

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Как подписаться на периодику с помощью карты єПідтримка:

  • зайти на сайт Укрпочты и найти там опцию Подписка
  • перейти на раздел Прописка и выбрать издания
  • добавить издания в корзину
  • указать период подписки
  • внести требуемые данные и оформить заказ
  • внести реквизиты карты єПідтримка
  • нажать Оплатить

Напомним, правительство Украины продлило срок использования вакцинальной тысячи с 4 до 9 месяцев.

Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Источник
Укрпочта
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Укрпочта
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