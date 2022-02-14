С сегодняшнего дня, 14 февраля, за вакцинальную тысячу можно получить подписку на украинскую периодику. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
— Укрпочта начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой єПідтримка можно только онлайн, — уточняется в релизе.
Сообщается также, что на сумму в 1 тыс. грн можно выбрать любые издания, которые зарегистрированы в Украине. Оплатить подписку можно на сайте Укрпочты с помощью карты єПідтримка. Такая возможность будет действительна до конца 2022 года.
Как подписаться на периодику с помощью карты єПідтримка:
- зайти на сайт Укрпочты и найти там опцию Подписка
- перейти на раздел Прописка и выбрать издания
- добавить издания в корзину
- указать период подписки
- внести требуемые данные и оформить заказ
- внести реквизиты карты єПідтримка
- нажать Оплатить
Напомним, правительство Украины продлило срок использования вакцинальной тысячи с 4 до 9 месяцев.
Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.