С сегодняшнего дня, 14 февраля, за вакцинальную тысячу можно получить подписку на украинскую периодику. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

— Укрпочта начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой єПідтримка можно только онлайн, — уточняется в релизе.

Сообщается также, что на сумму в 1 тыс. грн можно выбрать любые издания, которые зарегистрированы в Украине. Оплатить подписку можно на сайте Укрпочты с помощью карты єПідтримка. Такая возможность будет действительна до конца 2022 года.

Как подписаться на периодику с помощью карты єПідтримка:

зайти на сайт Укрпочты и найти там опцию Подписка

перейти на раздел Прописка

добавить издания в корзину

указать период подписки

внести требуемые данные и оформить заказ

внести реквизиты карты єПідтримка

нажать Оплатить

Напомним, правительство Украины продлило срок использования вакцинальной тысячи с 4 до 9 месяцев.

Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.