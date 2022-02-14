Відсьогодні, 14 лютого, за вакцинальну тисячу можна отримати передплату на українську періодику. Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

– Укрпошта почала приймати заявки на передплату. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн, – уточнюється в релізі.

Повідомляється також, що на суму в 1 тис. грн можна вибрати будь-які видання, які зареєстровані в Україні. Оплатити передплату можна на сайті Укрпошти за допомогою картки єПідтримка. Така можливість буде дійсна до кінця 2022 року.

Як підписатися на періодику за допомогою карти єПідтримка:

зайти на сайт Укрпошти і знайти там опцію Передплата

перейти на розділ Передплата

додати видання в кошик

вказати період передплати

внести необхідні дані і оформити замовлення

внести реквізити картки єПідтримка

натиснути Оплатити

Нагадаємо, уряд України подовжив термін використання вакцинальної тисячі з 4 до 9 місяців.

Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень і дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.