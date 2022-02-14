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До кінця 2022 року: відтепер за вакцинальну тисячу можна зробити передплату на періодику

14 Лютого 2022, 10:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
тысяча за вакцинацию
Джерело: Depositphotos

Відсьогодні, 14 лютого, за вакцинальну тисячу можна отримати передплату на українську періодику. Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

– Укрпошта почала приймати заявки на передплату. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн, – уточнюється в релізі.

Повідомляється також, що на суму в 1 тис. грн можна вибрати будь-які видання, які зареєстровані в Україні. Оплатити передплату можна на сайті Укрпошти за допомогою картки єПідтримка. Така можливість буде дійсна до кінця 2022 року.

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Як підписатися на періодику за допомогою карти єПідтримка:

  • зайти на сайт Укрпошти і знайти там опцію Передплата
  • перейти на розділ Передплата і вибрати видання
  • додати видання в кошик
  • вказати період передплати
  • внести необхідні дані і оформити замовлення
  • внести реквізити картки єПідтримка
  • натиснути Оплатити

Нагадаємо, уряд України подовжив термін використання вакцинальної тисячі з 4 до 9 місяців.

Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень і дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Джерело
Укрпошта
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Укрпошта
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