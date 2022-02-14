У світі за весь час пандемії коронавірусу захворіли вже понад 412 млн людей. А померли від ускладнень, які викликав Covid-19, понад 5,8 млн пацієнтів.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Так, найбільше випадків захворювання станом на 13 лютого було у Росії (понад 197 тис.), Німеччині (понад 108 тис.) та Франції (понад 86 тис.). Така ж ситуація й у Європі.

Україна, де 24 518 хворих, на 21 місці у світі між Іраном та Австралією. У Європі країна на дев’ятому місці за захворюваністю на Covid-19.

Водночас за кількістю смертей від коронавірусу у світових лідерах за добу Росія (706), Мексика (579) та США (467). У Європі за минулу добу від коронавірусу померло 706 людей у Росії, 191 в Італії, 140 в Україні, 107 у Франції.

Минулого тижня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан зазначила, що відповідного сплеску смертності в порівнянні з попередніми штамами коронавірусу не відбулося. І це призвело до певного рівня оптимізму щодо того, що, можливо, найгірше з пандемії Covid-19 може закінчитися.

У світі активно хворіють на коронавірус понад 29,9 млн людей, з них у серйозному та критичному стані – понад 17 тис. пацієнтів.

Водночас міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу розповів, що протягом п’ятого тижня 2022 року у всьому світі кількість нових щотижневих випадків Covid-19 знизилось на 17%, якщо порівнювати з тижнем до цього.

Станом на 14 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадки Covid-19. Найбільше хворих у м. Київ, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.