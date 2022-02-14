В мире за все время пандемии коронавируса заболели уже более 412 млн человек. А умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, более 5,8 млн пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Так, больше всего случаев заболевания по состоянию на 13 февраля было в России (более 197 тыс.), Германии (более 108 тыс.) и Франции (более 86 тыс.). Такая же ситуация и в Европе.

Украина, где 24 518 больных, на 21 месте в мире между Ираном и Австралией. В Европе страна на девятом месте по заболеваемости Covid-19.

В то же время по количеству смертей от коронавируса в мировых лидерах за сутки Россия (706), Мексика (579) и США (467). В Европе за минувшие сутки от коронавируса умерли 706 человек в России, 191 в Италии, 140 в Украине, 107 во Франции.

На минувшей неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что соответствующего всплеска смертности по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса не произошло. И это привело к определенному уровню оптимизма относительно того, что, возможно, худшее из пандемии Covid-19 может закончиться.

В мире активно болеют коронавирусом более 29,9 млн человек, из них в серьезном и критическом состоянии — более 17 тыс. пациентов.

В то же время министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что в течение пятой недели 2022 года во всем мире количество новых еженедельных случаев Covid-19 снизилось на 17%, если сравнивать с неделей до этого.

По состоянию на 14 февраля в Украине зафиксировали 16 993 новых случая Covid-19. Больше всего больных в г. Киев, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.