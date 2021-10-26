Украина начала закупать у Польши кислород для оказания помощи больным коронавирусом в больницах.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— С учетом того, что он (завод, который производил кислород, остановился, — Ред.) на западе Украины, то связались с Польшей. Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей, – отметил Виктор Ляшко.

По словам министра, Мининфраструктуры страны в течение дня предоставило необходимые разрешения для поставки кислорода из страны-соседа.

— Поставляющий этот кислород дистрибьютор привез пару машин из Польши и развез по больницам, — добавил он.

Этим вопросом сейчас занимаются Минздрав, Мининфраструктуры и сам дистрибьютор.

В то же время Ляшко не назвал стоимость поставок кислорода из Польши в Украину.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине возросла нагрузка на украинские больницы. Пациенты с тяжелым течением болезни нуждаются в кислороде, однако в Украине временно прекратилось собственное производство.