Україна почала закуповувати у Польщі кисень для надання допомоги хворим на коронавірус у лікарнях.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– З урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень, зупинився, – Ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею. Це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей, – зазначив Віктор Ляшко.

За словами міністра, Мінінфраструктури країни протягом дня надало необхідні дозволи для постачання кисню з країни-сусіда.

– Дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз кілька машин з Польщі та розвіз по лікарнях, – додав він.

Цим питанням нині займаються МОЗ, Мінінфраструктури та сам дистриб’ютор.

Водночас Ляшко не назвав вартість постачання кисню з Польщі до України.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні зросло навантаження на українські лікарні. Пацієнти з важким перебігом захворювання потребують кисню, однак в Україні тимчасово припинилося власне виробництво.