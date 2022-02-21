Кекс в микроволновке – отличный вариант быстрого завтрака. Им могут порадовать себя все, кто любит сладкое или просто хочет чего-нибудь вкусненького. Блюдо готовится быстро и легко, из преимуществ – самому можно выбирать ингредиенты и быть уверенным в их безопасности и пользе.
Факты ICTV собрали рецепты кексов в микроволновке, приготовление которых займет не более 5 минут.
При подготовке завтрака рекомендуется использовать только полезные и низкокалорийные ингредиенты.
Как приготовить полезный кекс в микроволновке
- В качестве муки следует добавлять рисовую, овсяную, а также овсяные хлопья.
- Количество сахара нужно ограничить до минимума или вообще его убрать, следует добавлять мед, сухофрукты, фрукты, черный шоколад.
- Молочная продукция (творог, сметана и йогурт) должна быть с низким процентом жирности, ее следует использовать как основной ингредиент; молоко может быть растительным – овсяное, кокосовое.
- Убрать соль, которая может указываться в рецепте.
- Выпекать кекс только в керамической или металлической посуде, можно использовать обычную чашку или силиконовые формы для кексов.
Чего не стоит делать
- В качестве базы использовать готовое печенье, уже содержащее сахар, соль, а также искусственные красители и добавки.
- Добавлять шоколад, сиропы, сливки, сахарную пудру, когда в рецепте уже есть сахар.
- Использовать растительное и сливочное масло.
- Готовить кексы в пластиковой посуде, которая может расплавиться, а также в стеклянной – есть риск, что она потрескается под воздействием температуры.
Калорийность кекса
В целом такой кекс, приготовленный из полезных ингредиентов, имеет общую калорийность около 200-250 ккал на 100 г, однако она может вырасти до 300-350 ккал из-за различных добавок.
Людям на диете лучше употреблять не больше 100 г блюда, поэтому не следует сразу готовить большую порцию.
Рецепты быстрых кексов в микроволновке
Банановый кекс в чашке
Ингредиенты
- 1 средний банан (60 г)
- 110 г мягкого творога
- яйцо
- 25 г муки
- 1 г разрыхлителя
- 10 г шоколада (по желанию)
Приготовление
- Банан почистить и тщательно подавить вилкой.
- Добавить мягкий творог, яйцо, хорошо вымешать.
- Всыпать муку, лучше рисовую или овсяную, добавить разрыхлитель.
- Вымешать до однородности.
- Высыпать смесь в чашку, ее не нужно смазывать сливочным или растительным маслом.
- Внутрь можно добавить кусочек черного шоколада.
- Выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут.
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Шоколадный кекс за 5 минут
Ингредиенты
- 0,25 стакана муки
- 2 ст. л. несладкого какао
- 0,25 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. сахара
- 0,3 ч. л. соли
- 0,25 стакана молока
- 2 ст. л. масла
- 1 ст. л. шоколадной пасты
Приготовление
- В миске смешать муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль.
- Влить молоко, затем растительное масло и перемешать тесто до однородности.
- Перелить в чашку.
- Выпекать в микроволновке в течение 5 минут.
- После этого смазать кекс шоколадной пастой.
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Овсяный кекс в чашке
Ингредиенты
- 6 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- 80-100 мл молока
- 1-2 ст. л. сахара
- 2 ч. л. какао
- 1 ч. л. шоколадных капель
Приготовление
- Смешать хлопья, сахар и какао.
- Влить молоко, вымешать до однородности.
- Перелить в чашку и выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут.
- Украсить шоколадными каплями.
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Прекрасным вариантом будет творожный кекс, с яблочным или другим фруктовым пюре, тертыми овощами, с использованием орехов и сухофруктов вместо сахара.
Также можно проэкспериментировать и сделать его соленым и съесть вместе с овощами.
Несмотря на то, что кекс можно приготовить в микроволновке по низкокалорийному рецепту и разовое потребление не повредит фигуре, ежедневно его есть не рекомендуется.
Во-первых, диетологи рекомендуют начинать утро с белкового завтрака (яиц, несладкого творога, каш с молоком). Он позволит дольше оставаться сытым и не чувствовать голода.
Во-вторых, сладости утром провоцируют скачок уровня сахара в крови, из-за чего очень быстро снова захочется перекусить. Поэтому растет риск съесть большее количество продуктов и превысить дневную норму калорийности, что приведет к набору лишнего веса.
В-третьих, не стоит забывать о вреде сахара для здоровья кожи, зубов.
Именно поэтому можно позволить себе кекс в микроволновке раз в неделю, в другие дни есть более здоровые альтернативы завтрака. Если он будет соленым, то можно есть чаще.