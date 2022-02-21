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3 рецепта кексов в микроволновке за 5 минут

21 февраля 2022, 17:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кекс, солодощі
Источник: Depositphotos

Кекс в микроволновке – отличный вариант быстрого завтрака. Им могут порадовать себя все, кто любит сладкое или просто хочет чего-нибудь вкусненького. Блюдо готовится быстро и легко, из преимуществ – самому можно выбирать ингредиенты и быть уверенным в их безопасности и пользе.

Факты ICTV собрали рецепты кексов в микроволновке, приготовление которых займет не более 5 минут.

При подготовке завтрака рекомендуется использовать только полезные и низкокалорийные ингредиенты.

Как приготовить полезный кекс в микроволновке

  • В качестве муки следует добавлять рисовую, овсяную, а также овсяные хлопья.
  • Количество сахара нужно ограничить до минимума или вообще его убрать, следует добавлять мед, сухофрукты, фрукты, черный шоколад.
  • Молочная продукция (творог, сметана и йогурт) должна быть с низким процентом жирности, ее следует использовать как основной ингредиент; молоко может быть растительным – овсяное, кокосовое.
  • Убрать соль, которая может указываться в рецепте.
  • Выпекать кекс только в керамической или металлической посуде, можно использовать обычную чашку или силиконовые формы для кексов.

Чего не стоит делать

  • В качестве базы использовать готовое печенье, уже содержащее сахар, соль, а также искусственные красители и добавки.
  • Добавлять шоколад, сиропы, сливки, сахарную пудру, когда в рецепте уже есть сахар.
  • Использовать растительное и сливочное масло.
  • Готовить кексы в пластиковой посуде, которая может расплавиться, а также в стеклянной – есть риск, что она потрескается под воздействием температуры.
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Калорийность кекса

В целом такой кекс, приготовленный из полезных ингредиентов, имеет общую калорийность около 200-250 ккал на 100 г, однако она может вырасти до 300-350 ккал из-за различных добавок.

Людям на диете лучше употреблять не больше 100 г блюда, поэтому не следует сразу готовить большую порцию.

Рецепты быстрых кексов в микроволновке

Банановый кекс в чашке

Ингредиенты

  • 1 средний банан (60 г)
  • 110 г мягкого творога
  • яйцо
  • 25 г муки
  • 1 г разрыхлителя
  • 10 г шоколада (по желанию)

Приготовление

  1. Банан почистить и тщательно подавить вилкой.
  2. Добавить мягкий творог, яйцо, хорошо вымешать.
  3. Всыпать муку, лучше рисовую или овсяную, добавить разрыхлитель.
  4. Вымешать до однородности.
  5. Высыпать смесь в чашку, ее не нужно смазывать сливочным или растительным маслом.
  6. Внутрь можно добавить кусочек черного шоколада.
  7. Выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут.

 

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Публикация от lifestyle | foodblog (@kholyavka_)

Шоколадный кекс за 5 минут

Ингредиенты

  • 0,25 стакана муки
  • 2 ст. л. несладкого какао
  • 0,25 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,3 ч. л. соли
  • 0,25 стакана молока
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ст. л. шоколадной пасты

Приготовление

  1. В миске смешать муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль.
  2. Влить молоко, затем растительное масло и перемешать тесто до однородности.
  3. Перелить в чашку.
  4. Выпекать в микроволновке в течение 5 минут.
  5. После этого смазать кекс шоколадной пастой.

 

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Публикация от Яна Панасенко | Моє життя |SMM (@panasenko_ya)

Овсяный кекс в чашке

Ингредиенты

  • 6 ст. л. овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 80-100 мл молока
  • 1-2 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. какао
  • 1 ч. л. шоколадных капель

Приготовление

  1. Смешать хлопья, сахар и какао.
  2. Влить молоко, вымешать до однородности.
  3. Перелить в чашку и выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут.
  4. Украсить шоколадными каплями.

 

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Публикация от КУЛИНАРИЯ С ЛЮБОВЬЮ ???? (@cookingwithlove_18)

Прекрасным вариантом будет творожный кекс, с яблочным или другим фруктовым пюре, тертыми овощами, с использованием орехов и сухофруктов вместо сахара.

Также можно проэкспериментировать и сделать его соленым и съесть вместе с овощами.

Несмотря на то, что кекс можно приготовить в микроволновке по низкокалорийному рецепту и разовое потребление не повредит фигуре, ежедневно его есть не рекомендуется.

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Во-первых, диетологи рекомендуют начинать утро с белкового завтрака (яиц, несладкого творога, каш с молоком). Он позволит дольше оставаться сытым и не чувствовать голода.

Во-вторых, сладости утром провоцируют скачок уровня сахара в крови, из-за чего очень быстро снова захочется перекусить. Поэтому растет риск съесть большее количество продуктов и превысить дневную норму калорийности, что приведет к набору лишнего веса.

В-третьих, не стоит забывать о вреде сахара для здоровья кожи, зубов.

Именно поэтому можно позволить себе кекс в микроволновке раз в неделю, в другие дни есть более здоровые альтернативы завтрака. Если он будет соленым, то можно есть чаще.

Теги
Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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