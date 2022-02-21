Кекс в микроволновке – отличный вариант быстрого завтрака. Им могут порадовать себя все, кто любит сладкое или просто хочет чего-нибудь вкусненького. Блюдо готовится быстро и легко, из преимуществ – самому можно выбирать ингредиенты и быть уверенным в их безопасности и пользе.

Факты ICTV собрали рецепты кексов в микроволновке, приготовление которых займет не более 5 минут.

При подготовке завтрака рекомендуется использовать только полезные и низкокалорийные ингредиенты.

Как приготовить полезный кекс в микроволновке

В качестве муки следует добавлять рисовую, овсяную, а также овсяные хлопья.

Количество сахара нужно ограничить до минимума или вообще его убрать, следует добавлять мед, сухофрукты, фрукты, черный шоколад.

Молочная продукция (творог, сметана и йогурт) должна быть с низким процентом жирности, ее следует использовать как основной ингредиент; молоко может быть растительным – овсяное, кокосовое.

Убрать соль, которая может указываться в рецепте.

Выпекать кекс только в керамической или металлической посуде, можно использовать обычную чашку или силиконовые формы для кексов.

Чего не стоит делать

В качестве базы использовать готовое печенье, уже содержащее сахар, соль, а также искусственные красители и добавки.

Добавлять шоколад, сиропы, сливки, сахарную пудру, когда в рецепте уже есть сахар.

Использовать растительное и сливочное масло.

Готовить кексы в пластиковой посуде, которая может расплавиться, а также в стеклянной – есть риск, что она потрескается под воздействием температуры.

Калорийность кекса

В целом такой кекс, приготовленный из полезных ингредиентов, имеет общую калорийность около 200-250 ккал на 100 г, однако она может вырасти до 300-350 ккал из-за различных добавок.

Людям на диете лучше употреблять не больше 100 г блюда, поэтому не следует сразу готовить большую порцию.

Рецепты быстрых кексов в микроволновке

Банановый кекс в чашке

Ингредиенты

1 средний банан (60 г)

110 г мягкого творога

яйцо

25 г муки

1 г разрыхлителя

10 г шоколада (по желанию)

Приготовление

Банан почистить и тщательно подавить вилкой. Добавить мягкий творог, яйцо, хорошо вымешать. Всыпать муку, лучше рисовую или овсяную, добавить разрыхлитель. Вымешать до однородности. Высыпать смесь в чашку, ее не нужно смазывать сливочным или растительным маслом. Внутрь можно добавить кусочек черного шоколада. Выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут.

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Шоколадный кекс за 5 минут

Ингредиенты

0,25 стакана муки

2 ст. л. несладкого какао

0,25 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. сахара

0,3 ч. л. соли

0,25 стакана молока

2 ст. л. масла

1 ст. л. шоколадной пасты

Приготовление

В миске смешать муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Влить молоко, затем растительное масло и перемешать тесто до однородности. Перелить в чашку. Выпекать в микроволновке в течение 5 минут. После этого смазать кекс шоколадной пастой.

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Овсяный кекс в чашке

Ингредиенты

6 ст. л. овсяных хлопьев

1 яйцо

80-100 мл молока

1-2 ст. л. сахара

2 ч. л. какао

1 ч. л. шоколадных капель

Приготовление

Смешать хлопья, сахар и какао. Влить молоко, вымешать до однородности. Перелить в чашку и выпекать в микроволновке в течение 3-5 минут. Украсить шоколадными каплями.

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Прекрасным вариантом будет творожный кекс, с яблочным или другим фруктовым пюре, тертыми овощами, с использованием орехов и сухофруктов вместо сахара.

Также можно проэкспериментировать и сделать его соленым и съесть вместе с овощами.

Несмотря на то, что кекс можно приготовить в микроволновке по низкокалорийному рецепту и разовое потребление не повредит фигуре, ежедневно его есть не рекомендуется.

Во-первых, диетологи рекомендуют начинать утро с белкового завтрака (яиц, несладкого творога, каш с молоком). Он позволит дольше оставаться сытым и не чувствовать голода.

Во-вторых, сладости утром провоцируют скачок уровня сахара в крови, из-за чего очень быстро снова захочется перекусить. Поэтому растет риск съесть большее количество продуктов и превысить дневную норму калорийности, что приведет к набору лишнего веса.

В-третьих, не стоит забывать о вреде сахара для здоровья кожи, зубов.

Именно поэтому можно позволить себе кекс в микроволновке раз в неделю, в другие дни есть более здоровые альтернативы завтрака. Если он будет соленым, то можно есть чаще.