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3 рецепти кексів у мікрохвильовій печі за 5 хвилин

21 Лютого 2022, 17:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кекс, солодощі
Джерело: Depositphotos

Кекс у мікрохвильовці – чудовий варіант швидкого сніданку. Ним можуть потішити себе усі, хто полюбляє солодке або просто хоче чогось смачненького. Страва готується швидко та легко, з переваг – можна самому обирати інгредієнти та бути впевненим у їхній безпечності та користі.

Факти ICTV зібрали рецепти кексів у мікрохвильовій печі, приготування яких займе не більше 5 хвилин.

Готуючи такий сніданок, рекомендується використовувати лише корисні та низькокалорійні інгредієнти.

Як приготувати корисний кекс у мікрохвильовці

  • Замість пшеничного борошна варто додавати рисове, вівсяне, а також вівсяні пластівці.
  • Кількість цукру треба обмежити до мінімуму або взагалі його прибрати, варто додавати мед, сухофрукти, фрукти, чорний шоколад.
  • Молочна продукція (сир, сметана та йогурт) мають бути з низьким відсотком жирності, її варто використовувати як основний інгредієнт; молоко може бути рослинним – вівсяне, кокосове.
  • Прибрати з рецепту сіль.
  • Випікати кекс лише у керамічному чи металевому посуді, можна використовувати звичайну чашку або силіконові форми для кексів.

Чого не варто робити

  • Як базу використовувати готове печиво, яке вже містить цукор, сіль, а також штучні барвники та добавки.
  • Додавати шоколад, сиропи, вершки, цукрову пудру, коли в рецепті вже є цукор.
  • Використовувати олію та масло.
  • Готувати кекси у пластиковому посуді, який може розплавитися, а також у скляному – є ризик, що він потріскається під впливом температури.
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Калорійність кексу

Загалом такий кекс, приготований з корисних інгредієнтів, має загальну калорійність близько 200-250 ккал на 100 г, проте вона може зростати до 300-350 ккал через різноманітні добавки.

Людям на дієті краще вживати не більше 100 г страви, тому не варто одразу готувати велику порцію.

Рецепти швидких кексів у мікрохвильовці

Банановий кекс у чашці

Інгредієнти

  • 1 середній банан (60 г)
  • 110 г м’якого сиру
  • яйце
  • 25 г борошна
  • 1 г розпушувача
  • 10 г шоколаду (за бажанням)

Приготування

  1. Банан почистити та ретельно подавити виделкою.
  2. Додати м’який сир, яйце, добре вимішати.
  3. Всипати борошно, краще рисове чи вівсяне, додати розпушувач.
  4. Вимішати до однорідності.
  5. Висипати суміш у чашку, її не потрібно змащувати маслом чи олією.
  6. Всередину можна додати шматочок чорного шоколаду.
  7. Випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин.

 

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Публикация от lifestyle | foodblog (@kholyavka_)

Шоколадний кекс за 5 хвилин

Інгредієнти

  • 0,25 склянки борошна
  • 2 ст. л. несолодкого какао
  • 0,25 ч. л. розпушувача
  • 2 ст. л. цукру
  • 0,3 ч. л. солі
  • 0,25 склянки молока
  • 2 ст. л. олії
  • 1 ст. л. шоколадної пасти

Приготування

  1. У мисці змішати борошно, какао, розпушувач, цукор і сіль.
  2. Влити молоко, потім олію і перемішати тісто до однорідності.
  3. Перелиту у чашку.
  4. Випікати у мікрохвильовці протягом 5 хвилин.
  5. Після цього змазати кекс шоколадною пастою.

 

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Публикация от Яна Панасенко | Моє життя |SMM (@panasenko_ya)

Вівсяний кекс у чашці

Інгредієнти

  • 6 ст. л. вівсяних пластівців
  • 1 яйце
  • 80-100 мл молока
  • 1-2 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. какао
  • 1 ч. л. шоколадних крапель

Приготування

  1. Змішати пластівці, цукор та какао.
  2. Влити молоко, вимішати до однорідності.
  3. Перелити у чашку та випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин.
  4. Прикрасити шоколадними краплями.

 

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Публикация от КУЛИНАРИЯ С ЛЮБОВЬЮ ???? (@cookingwithlove_18)

Чудовим варіантом буде сирний кекс, з яблучним чи іншим фруктовим пюре, тертими овочами, з використанням горіхів та сухофруктів замість цукру.

Також можна проекспериментувати та зробити його солоним та з’їсти разом з овочами.

Попри те, що кекс можна приготувати у мікрохвильовці за низькокалорійним рецептом і разове вживання не зашкодить фігурі, щодня його їсти не рекомендується.

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По-перше, дієтологи рекомендують починати ранок з білкового сніданку (яєць, несолодкого сиру, каш з молоком). Він дасть змогу довше залишатися ситим та не відчувати голоду.

По-друге, солодощі зранку провокують стрибок рівня цукру в крові, через що дуже швидко знову захочеться перекусити. Через це зростає ризик з’їсти більшу кількість продуктів та перевищити денну норму калорійності, що призведе до набору зайвої ваги.

По-третє, не варто забувати про шкоду цукру для здоров’я шкіри, зубів.

Саме тому можна дозволити собі кекс у мікрохвильовці раз на тиждень, в інші ж дні їсти більш здорові альтернативи сніданку. Якщо він буде солоним, то можна вживати частіше.

Теги
Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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