Кекс у мікрохвильовці – чудовий варіант швидкого сніданку. Ним можуть потішити себе усі, хто полюбляє солодке або просто хоче чогось смачненького. Страва готується швидко та легко, з переваг – можна самому обирати інгредієнти та бути впевненим у їхній безпечності та користі.

Факти ICTV зібрали рецепти кексів у мікрохвильовій печі, приготування яких займе не більше 5 хвилин.

Готуючи такий сніданок, рекомендується використовувати лише корисні та низькокалорійні інгредієнти.

Як приготувати корисний кекс у мікрохвильовці

Замість пшеничного борошна варто додавати рисове, вівсяне, а також вівсяні пластівці.

Кількість цукру треба обмежити до мінімуму або взагалі його прибрати, варто додавати мед, сухофрукти, фрукти, чорний шоколад.

Молочна продукція (сир, сметана та йогурт) мають бути з низьким відсотком жирності, її варто використовувати як основний інгредієнт; молоко може бути рослинним – вівсяне, кокосове.

Прибрати з рецепту сіль.

Випікати кекс лише у керамічному чи металевому посуді, можна використовувати звичайну чашку або силіконові форми для кексів.

Чого не варто робити

Як базу використовувати готове печиво, яке вже містить цукор, сіль, а також штучні барвники та добавки.

Додавати шоколад, сиропи, вершки, цукрову пудру, коли в рецепті вже є цукор.

Використовувати олію та масло.

Готувати кекси у пластиковому посуді, який може розплавитися, а також у скляному – є ризик, що він потріскається під впливом температури.

Калорійність кексу

Загалом такий кекс, приготований з корисних інгредієнтів, має загальну калорійність близько 200-250 ккал на 100 г, проте вона може зростати до 300-350 ккал через різноманітні добавки.

Людям на дієті краще вживати не більше 100 г страви, тому не варто одразу готувати велику порцію.

Рецепти швидких кексів у мікрохвильовці

Банановий кекс у чашці

Інгредієнти

1 середній банан (60 г)

110 г м’якого сиру

яйце

25 г борошна

1 г розпушувача

10 г шоколаду (за бажанням)

Приготування

Банан почистити та ретельно подавити виделкою. Додати м’який сир, яйце, добре вимішати. Всипати борошно, краще рисове чи вівсяне, додати розпушувач. Вимішати до однорідності. Висипати суміш у чашку, її не потрібно змащувати маслом чи олією. Всередину можна додати шматочок чорного шоколаду. Випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин.

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Шоколадний кекс за 5 хвилин

Інгредієнти

0,25 склянки борошна

2 ст. л. несолодкого какао

0,25 ч. л. розпушувача

2 ст. л. цукру

0,3 ч. л. солі

0,25 склянки молока

2 ст. л. олії

1 ст. л. шоколадної пасти

Приготування

У мисці змішати борошно, какао, розпушувач, цукор і сіль. Влити молоко, потім олію і перемішати тісто до однорідності. Перелиту у чашку. Випікати у мікрохвильовці протягом 5 хвилин. Після цього змазати кекс шоколадною пастою.

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Вівсяний кекс у чашці

Інгредієнти

6 ст. л. вівсяних пластівців

1 яйце

80-100 мл молока

1-2 ст. л. цукру

2 ч. л. какао

1 ч. л. шоколадних крапель

Приготування

Змішати пластівці, цукор та какао. Влити молоко, вимішати до однорідності. Перелити у чашку та випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин. Прикрасити шоколадними краплями.

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Чудовим варіантом буде сирний кекс, з яблучним чи іншим фруктовим пюре, тертими овочами, з використанням горіхів та сухофруктів замість цукру.

Також можна проекспериментувати та зробити його солоним та з’їсти разом з овочами.

Попри те, що кекс можна приготувати у мікрохвильовці за низькокалорійним рецептом і разове вживання не зашкодить фігурі, щодня його їсти не рекомендується.

По-перше, дієтологи рекомендують починати ранок з білкового сніданку (яєць, несолодкого сиру, каш з молоком). Він дасть змогу довше залишатися ситим та не відчувати голоду.

По-друге, солодощі зранку провокують стрибок рівня цукру в крові, через що дуже швидко знову захочеться перекусити. Через це зростає ризик з’їсти більшу кількість продуктів та перевищити денну норму калорійності, що призведе до набору зайвої ваги.

По-третє, не варто забувати про шкоду цукру для здоров’я шкіри, зубів.

Саме тому можна дозволити собі кекс у мікрохвильовці раз на тиждень, в інші ж дні їсти більш здорові альтернативи сніданку. Якщо він буде солоним, то можна вживати частіше.