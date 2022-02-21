Кекс у мікрохвильовці – чудовий варіант швидкого сніданку. Ним можуть потішити себе усі, хто полюбляє солодке або просто хоче чогось смачненького. Страва готується швидко та легко, з переваг – можна самому обирати інгредієнти та бути впевненим у їхній безпечності та користі.
Факти ICTV зібрали рецепти кексів у мікрохвильовій печі, приготування яких займе не більше 5 хвилин.
Готуючи такий сніданок, рекомендується використовувати лише корисні та низькокалорійні інгредієнти.
Як приготувати корисний кекс у мікрохвильовці
- Замість пшеничного борошна варто додавати рисове, вівсяне, а також вівсяні пластівці.
- Кількість цукру треба обмежити до мінімуму або взагалі його прибрати, варто додавати мед, сухофрукти, фрукти, чорний шоколад.
- Молочна продукція (сир, сметана та йогурт) мають бути з низьким відсотком жирності, її варто використовувати як основний інгредієнт; молоко може бути рослинним – вівсяне, кокосове.
- Прибрати з рецепту сіль.
- Випікати кекс лише у керамічному чи металевому посуді, можна використовувати звичайну чашку або силіконові форми для кексів.
Чого не варто робити
- Як базу використовувати готове печиво, яке вже містить цукор, сіль, а також штучні барвники та добавки.
- Додавати шоколад, сиропи, вершки, цукрову пудру, коли в рецепті вже є цукор.
- Використовувати олію та масло.
- Готувати кекси у пластиковому посуді, який може розплавитися, а також у скляному – є ризик, що він потріскається під впливом температури.
Калорійність кексу
Загалом такий кекс, приготований з корисних інгредієнтів, має загальну калорійність близько 200-250 ккал на 100 г, проте вона може зростати до 300-350 ккал через різноманітні добавки.
Людям на дієті краще вживати не більше 100 г страви, тому не варто одразу готувати велику порцію.
Рецепти швидких кексів у мікрохвильовці
Банановий кекс у чашці
Інгредієнти
- 1 середній банан (60 г)
- 110 г м’якого сиру
- яйце
- 25 г борошна
- 1 г розпушувача
- 10 г шоколаду (за бажанням)
Приготування
- Банан почистити та ретельно подавити виделкою.
- Додати м’який сир, яйце, добре вимішати.
- Всипати борошно, краще рисове чи вівсяне, додати розпушувач.
- Вимішати до однорідності.
- Висипати суміш у чашку, її не потрібно змащувати маслом чи олією.
- Всередину можна додати шматочок чорного шоколаду.
- Випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин.
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Шоколадний кекс за 5 хвилин
Інгредієнти
- 0,25 склянки борошна
- 2 ст. л. несолодкого какао
- 0,25 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. цукру
- 0,3 ч. л. солі
- 0,25 склянки молока
- 2 ст. л. олії
- 1 ст. л. шоколадної пасти
Приготування
- У мисці змішати борошно, какао, розпушувач, цукор і сіль.
- Влити молоко, потім олію і перемішати тісто до однорідності.
- Перелиту у чашку.
- Випікати у мікрохвильовці протягом 5 хвилин.
- Після цього змазати кекс шоколадною пастою.
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Вівсяний кекс у чашці
Інгредієнти
- 6 ст. л. вівсяних пластівців
- 1 яйце
- 80-100 мл молока
- 1-2 ст. л. цукру
- 2 ч. л. какао
- 1 ч. л. шоколадних крапель
Приготування
- Змішати пластівці, цукор та какао.
- Влити молоко, вимішати до однорідності.
- Перелити у чашку та випікати у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин.
- Прикрасити шоколадними краплями.
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Чудовим варіантом буде сирний кекс, з яблучним чи іншим фруктовим пюре, тертими овочами, з використанням горіхів та сухофруктів замість цукру.
Також можна проекспериментувати та зробити його солоним та з’їсти разом з овочами.
Попри те, що кекс можна приготувати у мікрохвильовці за низькокалорійним рецептом і разове вживання не зашкодить фігурі, щодня його їсти не рекомендується.
По-перше, дієтологи рекомендують починати ранок з білкового сніданку (яєць, несолодкого сиру, каш з молоком). Він дасть змогу довше залишатися ситим та не відчувати голоду.
По-друге, солодощі зранку провокують стрибок рівня цукру в крові, через що дуже швидко знову захочеться перекусити. Через це зростає ризик з’їсти більшу кількість продуктів та перевищити денну норму калорійності, що призведе до набору зайвої ваги.
По-третє, не варто забувати про шкоду цукру для здоров’я шкіри, зубів.
Саме тому можна дозволити собі кекс у мікрохвильовці раз на тиждень, в інші ж дні їсти більш здорові альтернативи сніданку. Якщо він буде солоним, то можна вживати частіше.