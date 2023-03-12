Приятный аромат корицы всегда ассоциируется с выпечкой, запеченным яблоком или горячим кофе. Эта, привычная уже для нас пряность может удивительно влиять на здоровье.

Научные наблюдения открывают все больше полезных влияний, связанных с корицей.

Против воспаления

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Травы и специи содержат много антиоксидантов, мощных соединений, способных снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Преимущества корицы, как полагают, связаны с коричневым альдегидом. Он придает ему насыщенный аромат и вкус, а также способствует контролю воспаления.

Корица является ингредиентом средиземноморской диеты, здоровой для сердечно-сосудистой системы модели питания, поощряющей приготовление пищи с использованием трав, специй и пряностей.

Снижает уровень сахара в крови

Результаты одного из исследований свидетельствуют, что люди с диабетом второго типа на инсулинотерапии, ежедневно принимавшие добавки с корицей, наблюдали заметное (и продолжительное) снижение уровня сахара в крови уже после 40 дней эксперимента.

В то же время, корицей не следует заменять традиционное лечение.

Холестерин в норме

Мета-анализ 10 исследований обнаружил, что ежедневное потребление корицы приводит к достаточно значимому снижению общего холестерина, а также ЛПНП, или плохого холестерина. В то же время, дозировка и длительность употребления корицы для снижения высокого уровня холестерина еще не определены окончательно.

В кулинарии

Корицу для аромата кладут в сладкие и пикантные блюда. Чаще ее используют в приготовлении выпечки, блюд из яблок, тыквы, кабачков. Также издавна эту специю добавляют в блюда из курицы, ягнятины и овощной пирог.

А корица, добавленная к полосе, йогурту или овсяной каше придаст им сладкий вкус и сделает сытными и ароматными. Эта пряность поможет сократить потребление добавленного сахара.

Вред здоровью кроется в добавках

Но есть и, так сказать, другая сторона корицы – в большом количестве она способна повредить печень. Хотя это больше касается диетических добавок, чем кулинарных изделий. Поэтому важно выбирать качественные диетические добавки, производимые по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice).

Источник: Олег Швец