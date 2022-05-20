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Еда

ПП пицца – два простых рецепта

20 мая 2022, 17:04
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
пп пицца
Источник: Unsplash

Пиццу можно включать и в рацион правильного питания. Ее можно готовить и без пшеничной муки и дрожжей. Мы предлагаем вам два рецепта рецепта пиццы, которая отлично подойдет в ваш рацион правильного питания.

ПП пицца на овсяноблине

Для ее приготовления вам необходимо 3 столовые ложки овсяных хлопьев, 3 яйца, 1 столовая ложка зеленого горошка, столовая ложка кукурузы, сладкий перец, 40 граммов сыра сулугуни, зелень, соль и приправа.

Сначала необходимо приготовить начинку. Отварите одно яйцо вкрутую, нарежьте перец и натрите сулугуни.

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Остывшее яйцо нужно порезать небольшими кусками.

Затем приготовьте тесто. Для этого смешайте овсяные хлопья и два яйца. Смесь можно посолить и добавить приправ по вкусу.

Запеките овсяноблин на сковороде с обоих сторон, затем выложите на него начинку. Накройте крышкой и подождите примерно 5 минут.

Пицца из цельнозерновой муки на сковороде

Для приготовления такой пиццы вам необходимо 100 граммов цельнозерновой муки, 3 столовые ложки натурального йогурта (можно заменить нежирной сметаной), щепотка соды, 2 яйца, 200 граммов курицы, 50 граммов сыра, сладкий перец, томатный соус, соль.

  1. Куриную грудку следует отварить в слегка подсоленной воде.
  2. Смешайте йогурт и два яйца, добавьте щепотку соды, соль и муку. Все хорошо перемешайте.
  3. Нарежьте болгарский перец, натрите сыр на крупной терке.
  4. Готовую курицу необходимо нарезать на небольшие кусочки.
  5. Возьмите сковородку, промажьте оливковом маслом и вылейте тесто. Поставьте на небольшой огонь и накройте крышкой. Примерное время приготовления – 3 минуты.
  6. Затем снимите крышку и выложите на тесто начинку слоями: томатный соус, курица, перец, тертый сыр.
  7. Накройте крышкой и включите сильный огонь. Через минуты 4 пицца будет готова.
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