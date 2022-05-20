Пиццу можно включать и в рацион правильного питания. Ее можно готовить и без пшеничной муки и дрожжей. Мы предлагаем вам два рецепта рецепта пиццы, которая отлично подойдет в ваш рацион правильного питания.
ПП пицца на овсяноблине
Для ее приготовления вам необходимо 3 столовые ложки овсяных хлопьев, 3 яйца, 1 столовая ложка зеленого горошка, столовая ложка кукурузы, сладкий перец, 40 граммов сыра сулугуни, зелень, соль и приправа.
Сначала необходимо приготовить начинку. Отварите одно яйцо вкрутую, нарежьте перец и натрите сулугуни.
Остывшее яйцо нужно порезать небольшими кусками.
Затем приготовьте тесто. Для этого смешайте овсяные хлопья и два яйца. Смесь можно посолить и добавить приправ по вкусу.
Запеките овсяноблин на сковороде с обоих сторон, затем выложите на него начинку. Накройте крышкой и подождите примерно 5 минут.
Пицца из цельнозерновой муки на сковороде
Для приготовления такой пиццы вам необходимо 100 граммов цельнозерновой муки, 3 столовые ложки натурального йогурта (можно заменить нежирной сметаной), щепотка соды, 2 яйца, 200 граммов курицы, 50 граммов сыра, сладкий перец, томатный соус, соль.
- Куриную грудку следует отварить в слегка подсоленной воде.
- Смешайте йогурт и два яйца, добавьте щепотку соды, соль и муку. Все хорошо перемешайте.
- Нарежьте болгарский перец, натрите сыр на крупной терке.
- Готовую курицу необходимо нарезать на небольшие кусочки.
- Возьмите сковородку, промажьте оливковом маслом и вылейте тесто. Поставьте на небольшой огонь и накройте крышкой. Примерное время приготовления – 3 минуты.
- Затем снимите крышку и выложите на тесто начинку слоями: томатный соус, курица, перец, тертый сыр.
- Накройте крышкой и включите сильный огонь. Через минуты 4 пицца будет готова.