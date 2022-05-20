Піцу можна включати і до раціону правильного харчування. Її можна готувати і без пшеничного борошна та дріжджів. Ми пропонуємо вам два рецепти рецепту піци, яка відмінно підійде у ваш раціон правильного харчування.

Дієтична піца на вівсяноблині

Для її приготування вам необхідно 3 столові ложки вівсяних пластівців, 3 яйця, 1 столова ложка зеленого горошку, столова ложка кукурудзи, солодкий перець, 40 г сиру сулугуні, зелень, сіль та приправа.

Спочатку необхідно приготувати начинку. Відваріть одне яйце круто, наріжте перець і натріть сулугуні. Охолоджене яйце потрібно нарізати невеликими шматками.

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Потім приготуйте тісто. Для цього змішайте вівсяні пластівці та два яйця. Суміш можна посолити та додати приправ за смаком.

Запечіть вівсяноблін на сковороді з обох боків, потім викладіть на нього начинку. Накрийте кришкою та зачекайте приблизно 5 хвилин.

Піца з цільнозернового борошна на сковороді

Для приготування такої піци вам необхідно 100 г цільнозернового борошна, 3 столові ложки натурального йогурту (можна замінити нежирною сметаною), щіпка соди, 2 яйця, 200 г курки, 50 г сиру, солодкий перець, томатний.