Делимся рецептом приготовления фунчозы.

Это очень ароматное азиатское блюдо, вкус которого прекрасно дополняют другие продукты. Так, фунчозу можно приготовить с курицей, овощами или морепродуктами.

Какой бы состав при приготовлении фунчозы вы не выбрали, получится очень вкусно и аппетитно. Такое блюдо станет полезным сытным решением для обеда или ужина.

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Как приготовить фунчозу с морепродуктами

Вместо морепродуктов-ассорти, возьмите креветки (300 г). Для этого рецепта их необходимо почистить и отварить или разморозить.

Ингредиенты:

морепродукты варено-мороженые (морской коктейль) – 180 г

перец болгарский – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

луковица (небольшая) – 1 шт.

соевый соус – 60 мл

соль, молотый черный и красный перец, кориандр, мускатный орех – по вкусу

растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Морепродукты размораживаем и промываем, выкладываем на дуршлаг. Затем перекладываем в миску, поливаем соевым соусом. Почищенную луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс. Мякоть болгарского перца нарезаем полосками. Фунчозу выкладываем в миску, заливаем 300 мл горячего кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и перец. Жарим, помешивая, 4 минуты. Затем добавляем чеснок. Фунчозу перекладываем на дуршлаг и даем воде полностью стечь. Выкладываем фунчозу и морепродукты в сковороду с овощами. Посыпаем специями и готовим, хорошо перемешав, около 2 минут. Подаем блюдо теплым.

Фунчоза с овощами – рецепт вегетарианского блюда

Замечательное блюдо для тех, придерживается вегетарианского типа питания, держит пост или на диете по снижению веса.

Ингредиенты:

фунчоза – 200 г

морковь по-корейски

зеленый лук (перышки) – пучок

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ч. л.

соль, молотый черный и красный перец, молотый черный и красный перец – по вкусу

Приготовление:

Подготовленную фунчозу выкладываем в миску и соединяем с морковью по-корейски. В сковороде разогреваем масло, добавляем специи и пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и снимаем с плиты. Фунчозу с морковью поливаем ароматным маслом и соком лимона, добавляем нарезанный зеленый лук и хорошо перемешиваем. Накрываем миску крышкой и помещаем на 1-2 часа в холодильник. Подаем закуску холодной или комнатной температуры. Приятного аппетита!

Как приготовить фунчозу с курицей

Фунчоза и жареное куриное филе – гармоничное сочетание. Но овощи должны присутствовать обязательно.

Ингредиенты:

фунчоза – 150 г

куриное филе – 1 шт.

зелень и зеленый лук – по вкусу

перец сладкий – 1 шт.

огурец свежий – 1 шт.

кунжут жареный – 1 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

соевый соус – 3 ст. л.

соль, молотый черный перец, паприка, гранулированный чеснок – по вкусу

Приготовление:

Стеклянную лапшу запариваем кипятком, оставляем на 5 минут, воду сливаем. В сковороде на растительном масле жарим нарезанное куриное филе до полуготовности. Добавляем нарезанный полосками сладкий перец и огурец. Готовим 5 минут. Затем добавляем все специи, фунчозу, кунжут и соевый соус. Перемешиваем и держим на огне еще 1 минуту. Блюдо посыпаем нарезанной зеленью и зеленым луком. Приятного аппетита!

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