Делимся рецептом приготовления фунчозы.
Это очень ароматное азиатское блюдо, вкус которого прекрасно дополняют другие продукты. Так, фунчозу можно приготовить с курицей, овощами или морепродуктами.
Какой бы состав при приготовлении фунчозы вы не выбрали, получится очень вкусно и аппетитно. Такое блюдо станет полезным сытным решением для обеда или ужина.
Как приготовить фунчозу с морепродуктами
Вместо морепродуктов-ассорти, возьмите креветки (300 г). Для этого рецепта их необходимо почистить и отварить или разморозить.
Ингредиенты:
- морепродукты варено-мороженые (морской коктейль) – 180 г
- перец болгарский – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- луковица (небольшая) – 1 шт.
- соевый соус – 60 мл
- соль, молотый черный и красный перец, кориандр, мускатный орех – по вкусу
- растительное масло – 2 ст. л.
Приготовление:
- Морепродукты размораживаем и промываем, выкладываем на дуршлаг. Затем перекладываем в миску, поливаем соевым соусом.
- Почищенную луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс.
- Мякоть болгарского перца нарезаем полосками.
- Фунчозу выкладываем в миску, заливаем 300 мл горячего кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
- В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и перец. Жарим, помешивая, 4 минуты. Затем добавляем чеснок.
- Фунчозу перекладываем на дуршлаг и даем воде полностью стечь.
- Выкладываем фунчозу и морепродукты в сковороду с овощами. Посыпаем специями и готовим, хорошо перемешав, около 2 минут. Подаем блюдо теплым.
Фунчоза с овощами – рецепт вегетарианского блюда
Замечательное блюдо для тех, придерживается вегетарианского типа питания, держит пост или на диете по снижению веса.
Ингредиенты:
- фунчоза – 200 г
- морковь по-корейски – 120 г
- зеленый лук (перышки) – пучок
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 2 ст. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль, молотый черный и красный перец, молотый черный и красный перец – по вкусу
Приготовление:
- Подготовленную фунчозу выкладываем в миску и соединяем с морковью по-корейски.
- В сковороде разогреваем масло, добавляем специи и пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и снимаем с плиты.
- Фунчозу с морковью поливаем ароматным маслом и соком лимона, добавляем нарезанный зеленый лук и хорошо перемешиваем.
- Накрываем миску крышкой и помещаем на 1-2 часа в холодильник.
- Подаем закуску холодной или комнатной температуры. Приятного аппетита!
Как приготовить фунчозу с курицей
Фунчоза и жареное куриное филе – гармоничное сочетание. Но овощи должны присутствовать обязательно.
Ингредиенты:
- фунчоза – 150 г
- куриное филе – 1 шт.
- зелень и зеленый лук – по вкусу
- перец сладкий – 1 шт.
- огурец свежий – 1 шт.
- кунжут жареный – 1 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- соль, молотый черный перец, паприка, гранулированный чеснок – по вкусу
Приготовление:
- Стеклянную лапшу запариваем кипятком, оставляем на 5 минут, воду сливаем.
- В сковороде на растительном масле жарим нарезанное куриное филе до полуготовности.
- Добавляем нарезанный полосками сладкий перец и огурец. Готовим 5 минут.
- Затем добавляем все специи, фунчозу, кунжут и соевый соус. Перемешиваем и держим на огне еще 1 минуту.
- Блюдо посыпаем нарезанной зеленью и зеленым луком. Приятного аппетита!
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