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Фунчоза: быстрые рецепты с курицей, овощами и морепродуктами

16 февраля 2024, 17:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Фунчоза з куркою

Делимся рецептом приготовления фунчозы.

Это очень ароматное азиатское блюдо, вкус которого прекрасно дополняют другие продукты. Так, фунчозу можно приготовить с курицей, овощами или морепродуктами.

Какой бы состав при приготовлении фунчозы вы не выбрали, получится очень вкусно и аппетитно. Такое блюдо станет полезным сытным решением для обеда или ужина.

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Как приготовить фунчозу с морепродуктами

Фунчоза з морепродуктами

Вместо морепродуктов-ассорти, возьмите креветки (300 г). Для этого рецепта их необходимо почистить и отварить или разморозить.

Ингредиенты:

  • морепродукты варено-мороженые (морской коктейль) – 180 г
  • перец болгарский – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • луковица (небольшая) – 1 шт.
  • соевый соус – 60 мл
  • соль, молотый черный и красный перец, кориандр, мускатный орех – по вкусу
  • растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Морепродукты размораживаем и промываем, выкладываем на дуршлаг. Затем перекладываем в миску, поливаем соевым соусом.
  2. Почищенную луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс.
  3. Мякоть болгарского перца нарезаем полосками.
  4. Фунчозу выкладываем в миску, заливаем 300 мл горячего кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
  5. В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и перец. Жарим, помешивая, 4 минуты. Затем добавляем чеснок.
  6. Фунчозу перекладываем на дуршлаг и даем воде полностью стечь.
  7. Выкладываем фунчозу и морепродукты в сковороду с овощами. Посыпаем специями и готовим, хорошо перемешав, около 2 минут. Подаем блюдо теплым.
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Фунчоза с овощами – рецепт вегетарианского блюда

Фунчоза з овочами

Замечательное блюдо для тех, придерживается вегетарианского типа питания, держит пост или на диете по снижению веса.

Ингредиенты:

  • фунчоза – 200 г
  • морковь по-корейски – 120 г
  • зеленый лук (перышки) – пучок
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • соль, молотый черный и красный перец, молотый черный и красный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовленную фунчозу выкладываем в миску и соединяем с морковью по-корейски.
  2. В сковороде разогреваем масло, добавляем специи и пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и снимаем с плиты.
  3. Фунчозу с морковью поливаем ароматным маслом и соком лимона, добавляем нарезанный зеленый лук и хорошо перемешиваем.
  4. Накрываем миску крышкой и помещаем на 1-2 часа в холодильник.
  5. Подаем закуску холодной или комнатной температуры. Приятного аппетита!

Как приготовить фунчозу с курицей

Фунчоза з куркою

Фунчоза и жареное куриное филе – гармоничное сочетание. Но овощи должны присутствовать обязательно.

Ингредиенты:

  • фунчоза – 150 г
  • куриное филе – 1 шт.
  • зелень и зеленый лук – по вкусу
  • перец сладкий – 1 шт.
  • огурец свежий – 1 шт.
  • кунжут жареный – 1 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • соль, молотый черный перец, паприка, гранулированный чеснок – по вкусу

Приготовление:

  1. Стеклянную лапшу запариваем кипятком, оставляем на 5 минут, воду сливаем.
  2. В сковороде на растительном масле жарим нарезанное куриное филе до полуготовности.
  3. Добавляем нарезанный полосками сладкий перец и огурец. Готовим 5 минут.
  4. Затем добавляем все специи, фунчозу, кунжут и соевый соус. Перемешиваем и держим на огне еще 1 минуту.
  5. Блюдо посыпаем нарезанной зеленью и зеленым луком. Приятного аппетита!
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Фото: Depositphotos

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