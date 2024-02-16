Ділимося рецептом приготування фунчози.
Це дуже ароматна азійська страва, смак якої чудово доповнюють інші продукти. Так, фунчозу можна приготувати з куркою, овочами або морепродуктами.
Який би склад при приготуванні фунчози ви не обрали, вийде дуже смачно та апетитно. Така страва стане корисним ситним рішенням для обіду або вечері.
Як приготувати фунчозу з морепродуктами
Замість морепродуктів-асорті, візьміть креветки (300 г). Для цього рецепту їх необхідно почистити та відварити або розморозити.
Інгредієнти:
- фунчоза – 100 г
- морепродукти варено-морожені (морський коктейль) – 180 г
- перець болгарський – 1 шт.
- часник – 2 зубки
- цибулина (невелика) – 1 шт.
- соєвий соус – 60 мл
- сіль, мелений чорний та червоний перець, коріандр, мускатний горіх – до смаку
- олія – 2 ст. л.
Приготування:
- Морепродукти розморожуємо і промиваємо, викладаємо на друшляк. Потім перекладаємо у миску, поливаємо соєвим соусом.
- Почищену цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Часник пропускаємо через прес.
- М’якоть болгарського перцю нарізаємо смужками.
- Фунчозу викладаємо у миску, заливаємо 300 мл гарячого окропу, накриваємо кришкою і залишаємо на 5 хвилин.
- У сковороді розігріваємо олію, викладаємо цибулю і перець. Смажимо, помішуючи, 4 хвилини. Потім додаємо часник.
- Фунчозу перекладаємо на друшляк і даємо воді повністю стекти.
- Викладаємо фунчозу і морепродукти у сковороду з овочами. Посипаємо спеціями та готуємо, гарно перемішавши, близько 2 хвилин. Подаємо страву теплою.
Фунчоза з овочами – рецепт вегетаріанської страви
Чудова страва для тих, дотримується вегетаріанського типу харчування, тримає пост або на дієті зі зниження ваги.
Інгредієнти:
- фунчоза – 200 г
- морква по-корейськи – 120 г
- зелена цибуля (пірїнки) – пучок
- часник – 1 зубок
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- сіль, мелений чорний та червоний перець воний перець – до смаку
Приготування:
- Підготовлену фунчозу викладаємо у миску та поєднуємо з морквою по-корейськи.
- У сковороді розігріваємо олію, додаємо спеції та пропущений через прес часник, перемішуємо і знімаємо з плити.
- Фунчозу з морквою поливаємо ароматною олією та соком лимона, додаємо нарізану зелену цибулю та гарно перемішуємо.
- Накриваємо миску кришкою і поміщаємо на 1-2 години у холодильник.
- Подаємо закуску холодною або кімнатної температури. Смачного!
Як приготувати фунчозу з куркою
Фунчоза та смажене куряче філе – гармонійне поєднання. Але овочі повинні бути присутні обов’язково.
Інгредієнти:
- фунчоза – 150 г
- куряче філе – 1 шт.
- зелень та зелена цибуля – до смаку
- перець солодкий – 1 шт.
- огірок свіжий – 1 шт.
- кунжут смажений – 1 ч. л.
- олія – 2 ст. л.
- соєвий соус – 3 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець, паприка, гранульований часник – до смаку
Приготування:
- Скляну локшину запарюємо окропом, залишаємо на 5 хвилин, воду зливаємо.
- У сковороді на олії смажимо нарізане куряче філе до напівготовності.
- Додаємо нарізаний смужками солодкий перець та огірок. Готуємо 5 хвилин.
- Потім додаємо усі спеції, фунчозу, кунжут та соєвий соус. Перемішуємо та тримаємо на вогні ще 1 хвилину.
- Страву посипаємо нарізаною зеленню та зеленою цибулею. Смачного!
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