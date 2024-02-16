Ділимося рецептом приготування фунчози.

Це дуже ароматна азійська страва, смак якої чудово доповнюють інші продукти. Так, фунчозу можна приготувати з куркою, овочами або морепродуктами.

Який би склад при приготуванні фунчози ви не обрали, вийде дуже смачно та апетитно. Така страва стане корисним ситним рішенням для обіду або вечері.

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Як приготувати фунчозу з морепродуктами

Замість морепродуктів-асорті, візьміть креветки (300 г). Для цього рецепту їх необхідно почистити та відварити або розморозити.

Інгредієнти:

фунчоза – 100 г

морепродукти варено-морожені (морський коктейль) – 180 г

перець болгарський – 1 шт.

часник – 2 зубки

цибулина (невелика) – 1 шт.

соєвий соус – 60 мл

сіль, мелений чорний та червоний перець, коріандр, мускатний горіх – до смаку

олія – 2 ст. л.

Приготування:

Морепродукти розморожуємо і промиваємо, викладаємо на друшляк. Потім перекладаємо у миску, поливаємо соєвим соусом. Почищену цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Часник пропускаємо через прес. М’якоть болгарського перцю нарізаємо смужками. Фунчозу викладаємо у миску, заливаємо 300 мл гарячого окропу, накриваємо кришкою і залишаємо на 5 хвилин. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо цибулю і перець. Смажимо, помішуючи, 4 хвилини. Потім додаємо часник. Фунчозу перекладаємо на друшляк і даємо воді повністю стекти. Викладаємо фунчозу і морепродукти у сковороду з овочами. Посипаємо спеціями та готуємо, гарно перемішавши, близько 2 хвилин. Подаємо страву теплою.

Фунчоза з овочами – рецепт вегетаріанської страви

Чудова страва для тих, дотримується вегетаріанського типу харчування, тримає пост або на дієті зі зниження ваги.

Інгредієнти:

фунчоза – 200 г

морква по-корейськи

зелена цибуля (пірїнки) – пучок

часник – 1 зубок

оливкова олія – 2 ст. л.

сік лимона – 1 ч. л.

сіль, мелений чорний та червоний перець воний перець – до смаку

Приготування:

Підготовлену фунчозу викладаємо у миску та поєднуємо з морквою по-корейськи. У сковороді розігріваємо олію, додаємо спеції та пропущений через прес часник, перемішуємо і знімаємо з плити. Фунчозу з морквою поливаємо ароматною олією та соком лимона, додаємо нарізану зелену цибулю та гарно перемішуємо. Накриваємо миску кришкою і поміщаємо на 1-2 години у холодильник. Подаємо закуску холодною або кімнатної температури. Смачного!

Як приготувати фунчозу з куркою

Фунчоза та смажене куряче філе – гармонійне поєднання. Але овочі повинні бути присутні обов’язково.

Інгредієнти:

фунчоза – 150 г

куряче філе – 1 шт.

зелень та зелена цибуля – до смаку

перець солодкий – 1 шт.

огірок свіжий – 1 шт.

кунжут смажений – 1 ч. л.

олія – 2 ст. л.

соєвий соус – 3 ст. л.

сіль, мелений чорний перець, паприка, гранульований часник – до смаку

Приготування:

Скляну локшину запарюємо окропом, залишаємо на 5 хвилин, воду зливаємо. У сковороді на олії смажимо нарізане куряче філе до напівготовності. Додаємо нарізаний смужками солодкий перець та огірок. Готуємо 5 хвилин. Потім додаємо усі спеції, фунчозу, кунжут та соєвий соус. Перемішуємо та тримаємо на вогні ще 1 хвилину. Страву посипаємо нарізаною зеленню та зеленою цибулею. Смачного!

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