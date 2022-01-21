Омлет — диетическое блюдо, которое будет уместно практические при любой диете, направленной на снижение веса. Лишь люди, которые отказались от пищи животного происхождения, не смогут добавить его в рацион.

Яйца — отличный источник белка, “хороших” животных жиров, ряда витаминов и микроэлементов, среди которых — В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР, калий, кальций, магний, цинк, медь, железо, йод, фосфор и натрий. Если добавить к ним овощи, сыр, мясо, блюдо получится сбалансированным и сытным. Как приготовить диетический омлет, читайте в материале Фактов ICTV.

Лучшие рецепты диетического омлета

Творожный омлет

Ингредиенты

2 яйца

80 г творога

1 ст. л. рисовой или овсяной муки

соль

перец

зелень по вкусу

масло (кокосовое, растительное)

Приготовление

Творог перетереть ложкой или измельчить в блендере. Вбить яйцо, добавить ложку муки, соль и специи. Все ингредиенты хорошо перемешать. Смазать сковородку небольшим количеством масла или же не использовать его вообще. Обжарить на сковородке на небольшом огне до готовности.

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По вкусу можно добавить другие специи, а также зелень.

Омлет с брокколи

Ингредиенты

3 яйца

соцветия брокколи

3 ст. л. молока

соль

перец

Приготовление

Разделить соцветия брокколи, помыть их. Отварить их в течение 3-5 минут. Просушить бумажным полотенцем. Вбить яйца в тарелку, взбить их. Добавить молоко, соль и перец. Добавить брокколи. Обжарить на сковороде на небольшом огне.

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В блюдо также можно добавить кинзу или петрушку. Сверху омлет можно посыпать сыром.

Диетический сырный омлет

Ингредиенты

2 яйца

30 г любого твердого сыра (выбирать по вкусу)

1-2 помидора

соль, специи по вкусу

зелень по вкусу

масло для жарки⠀

Приготовление

Смазать сковороду небольшим количеством растительного масла. Добавить туда тертый сыр, подождать, когда он расплавится. Однако он не должен пригореть. Помыть и порезать помидоры. Добавить их к сыру и обжарить. Вбить яйца в тарелку, перемешать их с солью и специями. Вылить на сковородку и жарить до готовности. Яичный блин с сыром и помидорами снять со сковородки. Подавать его с зеленью и соусами.

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Омлет с курицей в духовке

Ингредиенты

3 яйца

450 г куриного филе

200 г помидоров

150 г молока

соль

перец

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Приготовление

Смазать форму маслом. Филе помыть и высушить. Порезать мелко, посолить, поперчить и поместить на дно формы. Помидоры порезать и выложить поверх мяса. Вбить яйца в тарелку, добавить молоко, соль и специи. Залить смесью другие ингредиенты. Выпекать при температуре 200 градусов 50-60 мин. По желанию можно добавить сыр и зелень.

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Есть еще немало рецептов приготовления омлета в духовке.

Омлет-кекс в духовке

Ингредиенты

4 яйца

овощи по желанию – замороженные или свежие

120 мл молока

творог

соль и специи по вкусу

Приготовление

Разогреть духовку до температуры 190 градусов. Вбить яйца в тарелку, перемешать с солью и специями. Добавить молоко. Взять формы для кексов. На дно выложить овощи и творог. Залить их яйцом с молоком. Выпекать в духовке 25-30 минут.

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Как видим, омлет можно готовить не только на сковородке, но и в духовке. Добавлять можно самые различные ингредиенты – нежирное мясо (курица, индейка, кролик), грибы, овощи (свежие и мороженые), зелень, сыр, молоко и творог.

Комбинируя их, можно получить огромное количество новых рецептов и баловать себя чем-то новым каждое утро.

Чтобы блюдо было более здоровым, желательно не использовать масло. Для этого нужно обзавестись сковородкой с антипригарным покрытием. Или же добавлять минимальное количество масла. Более здоровая альтернатива – готовка в духовке.

Секреты идеального омлета:

Выбирать только свежие и качественные продукты. Это в первую очередь касается яиц. Для жарки не использовать масло повторно. Не переборщить с ингредиентами, чтобы жидкости было много, и омлет получился мягким и нежным. Любителям золотистой корочки не рекомендуется закрывать крышку, остальным же необходимо пропарить омлет. Специи – хорошее дополнение к омлету, которое лишь подчеркнет вкусовые качества ингредиентов.

Что касается диетического омлета, то стоит выбирать более низкокалорийные продукты – больше овощей и зелени, меньше муки, нежирные творог, сыр и молоко.

Также необходимо отказаться от жарки, а готовить блюдо в духовке или в микроволновке.