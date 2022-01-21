Омлет — диетическое блюдо, которое будет уместно практические при любой диете, направленной на снижение веса. Лишь люди, которые отказались от пищи животного происхождения, не смогут добавить его в рацион.
Яйца — отличный источник белка, “хороших” животных жиров, ряда витаминов и микроэлементов, среди которых — В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР, калий, кальций, магний, цинк, медь, железо, йод, фосфор и натрий. Если добавить к ним овощи, сыр, мясо, блюдо получится сбалансированным и сытным. Как приготовить диетический омлет, читайте в материале Фактов ICTV.
Лучшие рецепты диетического омлета
Творожный омлет
Ингредиенты
- 2 яйца
- 80 г творога
- 1 ст. л. рисовой или овсяной муки
- соль
- перец
- зелень по вкусу
- масло (кокосовое, растительное)
Приготовление
- Творог перетереть ложкой или измельчить в блендере.
- Вбить яйцо, добавить ложку муки, соль и специи.
- Все ингредиенты хорошо перемешать.
- Смазать сковородку небольшим количеством масла или же не использовать его вообще.
- Обжарить на сковородке на небольшом огне до готовности.
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По вкусу можно добавить другие специи, а также зелень.
Омлет с брокколи
Ингредиенты
- 3 яйца
- соцветия брокколи
- 3 ст. л. молока
- соль
- перец
Приготовление
- Разделить соцветия брокколи, помыть их.
- Отварить их в течение 3-5 минут. Просушить бумажным полотенцем.
- Вбить яйца в тарелку, взбить их. Добавить молоко, соль и перец.
- Добавить брокколи.
- Обжарить на сковороде на небольшом огне.
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В блюдо также можно добавить кинзу или петрушку. Сверху омлет можно посыпать сыром.
Диетический сырный омлет
Ингредиенты
- 2 яйца
- 30 г любого твердого сыра (выбирать по вкусу)
- 1-2 помидора
- соль, специи по вкусу
- зелень по вкусу
- масло для жарки⠀
Приготовление
- Смазать сковороду небольшим количеством растительного масла.
- Добавить туда тертый сыр, подождать, когда он расплавится. Однако он не должен пригореть.
- Помыть и порезать помидоры. Добавить их к сыру и обжарить.
- Вбить яйца в тарелку, перемешать их с солью и специями.
- Вылить на сковородку и жарить до готовности.
- Яичный блин с сыром и помидорами снять со сковородки.
- Подавать его с зеленью и соусами.
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Омлет с курицей в духовке
Ингредиенты
- 3 яйца
- 450 г куриного филе
- 200 г помидоров
- 150 г молока
- соль
- перец
Приготовление
- Смазать форму маслом.
- Филе помыть и высушить. Порезать мелко, посолить, поперчить и поместить на дно формы.
- Помидоры порезать и выложить поверх мяса.
- Вбить яйца в тарелку, добавить молоко, соль и специи.
- Залить смесью другие ингредиенты.
- Выпекать при температуре 200 градусов 50-60 мин.
- По желанию можно добавить сыр и зелень.
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Есть еще немало рецептов приготовления омлета в духовке.
Омлет-кекс в духовке
Ингредиенты
- 4 яйца
- овощи по желанию – замороженные или свежие
- 120 мл молока
- творог
- соль и специи по вкусу
Приготовление
- Разогреть духовку до температуры 190 градусов.
- Вбить яйца в тарелку, перемешать с солью и специями.
- Добавить молоко.
- Взять формы для кексов. На дно выложить овощи и творог. Залить их яйцом с молоком.
- Выпекать в духовке 25-30 минут.
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Как видим, омлет можно готовить не только на сковородке, но и в духовке. Добавлять можно самые различные ингредиенты – нежирное мясо (курица, индейка, кролик), грибы, овощи (свежие и мороженые), зелень, сыр, молоко и творог.
Комбинируя их, можно получить огромное количество новых рецептов и баловать себя чем-то новым каждое утро.
Чтобы блюдо было более здоровым, желательно не использовать масло. Для этого нужно обзавестись сковородкой с антипригарным покрытием. Или же добавлять минимальное количество масла. Более здоровая альтернатива – готовка в духовке.
Секреты идеального омлета:
- Выбирать только свежие и качественные продукты. Это в первую очередь касается яиц.
- Для жарки не использовать масло повторно.
- Не переборщить с ингредиентами, чтобы жидкости было много, и омлет получился мягким и нежным.
- Любителям золотистой корочки не рекомендуется закрывать крышку, остальным же необходимо пропарить омлет.
- Специи – хорошее дополнение к омлету, которое лишь подчеркнет вкусовые качества ингредиентов.
Что касается диетического омлета, то стоит выбирать более низкокалорийные продукты – больше овощей и зелени, меньше муки, нежирные творог, сыр и молоко.
Также необходимо отказаться от жарки, а готовить блюдо в духовке или в микроволновке.