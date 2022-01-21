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Їжа

Как приготовить диетический омлет — рецепт

21 января 2022, 09:02
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
омлет
Источник: Pixabay

Омлет — диетическое блюдо, которое будет уместно практические при любой диете, направленной на снижение веса. Лишь люди, которые отказались от пищи животного происхождения, не смогут добавить его в рацион.

Яйца — отличный источник белка, “хороших” животных жиров, ряда витаминов и микроэлементов, среди которых — В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР, калий, кальций, магний, цинк, медь, железо, йод, фосфор и натрий. Если добавить к ним овощи, сыр, мясо, блюдо получится сбалансированным и сытным. Как приготовить диетический омлет, читайте в материале Фактов ICTV.

Лучшие рецепты диетического омлета

Творожный омлет

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 80 г творога
  • 1 ст. л. рисовой или овсяной муки
  • соль
  • перец
  • зелень по вкусу
  • масло (кокосовое, растительное)

Приготовление

  1. Творог перетереть ложкой или измельчить в блендере.
  2. Вбить яйцо, добавить ложку муки, соль и специи.
  3. Все ингредиенты хорошо перемешать.
  4. Смазать сковородку небольшим количеством масла или же не использовать его вообще.
  5. Обжарить на сковородке на небольшом огне до готовности.

 

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Публикация от Рузанна (@tasty_food_ruzanna)

По вкусу можно добавить другие специи, а также зелень.

Омлет с брокколи

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • соцветия брокколи
  • 3 ст. л. молока
  • соль
  • перец
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Приготовление

  1. Разделить соцветия брокколи, помыть их.
  2. Отварить их в течение 3-5 минут. Просушить бумажным полотенцем.
  3. Вбить яйца в тарелку, взбить их. Добавить молоко, соль и перец.
  4. Добавить брокколи.
  5. Обжарить на сковороде на небольшом огне.

 

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Публикация от Готує Альонка ???? (@alona__alona.m)

В блюдо также можно добавить кинзу или петрушку. Сверху омлет можно посыпать сыром.

Диетический сырный омлет

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 30 г любого твердого сыра (выбирать по вкусу)
  • 1-2 помидора
  • соль, специи по вкусу
  • зелень по вкусу
  • масло для жарки⠀

Приготовление

  1. Смазать сковороду небольшим количеством растительного масла.
  2. Добавить туда тертый сыр, подождать, когда он расплавится. Однако он не должен пригореть.
  3. Помыть и порезать помидоры. Добавить их к сыру и обжарить.
  4. Вбить яйца в тарелку, перемешать их с солью и специями.
  5. Вылить на сковородку и жарить до готовности.
  6. Яичный блин с сыром и помидорами снять со сковородки.
  7. Подавать его с зеленью и соусами.

 

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Публикация от Марафон схуднення (@marafon18_6)

Омлет с курицей в духовке

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 450 г куриного филе
  • 200 г помидоров
  • 150 г молока
  • соль
  • перец
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Приготовление

  1. Смазать форму маслом.
  2. Филе помыть и высушить. Порезать мелко, посолить, поперчить и поместить на дно формы.
  3. Помидоры порезать и выложить поверх мяса.
  4. Вбить яйца в тарелку, добавить молоко, соль и специи.
  5. Залить смесью другие ингредиенты.
  6. Выпекать при температуре 200 градусов 50-60 мин.
  7. По желанию можно добавить сыр и зелень.

 

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Публикация от Інтервальне Голодування (@fasting_marafon)

Есть еще немало рецептов приготовления омлета в духовке.

Омлет-кекс в духовке

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • овощи по желанию – замороженные или свежие
  • 120 мл молока
  • творог
  • соль и специи по вкусу

Приготовление

  1. Разогреть духовку до температуры 190 градусов.
  2. Вбить яйца в тарелку, перемешать с солью и специями.
  3. Добавить молоко.
  4. Взять формы для кексов. На дно выложить овощи и творог. Залить их яйцом с молоком.
  5. Выпекать в духовке 25-30 минут.

 

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Публикация от Аня — твоя мавка солодкого (@pechu4u)

Как видим, омлет можно готовить не только на сковородке, но и в духовке. Добавлять можно самые различные ингредиенты – нежирное мясо (курица, индейка, кролик), грибы, овощи (свежие и мороженые), зелень, сыр, молоко и творог.

Комбинируя их, можно получить огромное количество новых рецептов и баловать себя чем-то новым каждое утро.

Чтобы блюдо было более здоровым, желательно не использовать масло. Для этого нужно обзавестись сковородкой с антипригарным покрытием. Или же добавлять минимальное количество масла. Более здоровая альтернатива – готовка в духовке.

Секреты идеального омлета:

  1. Выбирать только свежие и качественные продукты. Это в первую очередь касается яиц.
  2. Для жарки не использовать масло повторно.
  3. Не переборщить с ингредиентами, чтобы жидкости было много, и омлет получился мягким и нежным.
  4. Любителям золотистой корочки не рекомендуется закрывать крышку, остальным же необходимо пропарить омлет.
  5. Специи – хорошее дополнение к омлету, которое лишь подчеркнет вкусовые качества ингредиентов.

Что касается диетического омлета, то стоит выбирать более низкокалорийные продукты – больше овощей и зелени, меньше муки, нежирные творог, сыр и молоко.

Также необходимо отказаться от жарки, а готовить блюдо в духовке или в микроволновке.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание
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