Багато українців прокинулися сьогодні від розривів. Потім встали діти. У школу і до дитсадка йти не треба. Чому? Чому засмучена мама і стурбований тато?

Як пояснити дітям, що відбулося і що треба робити коли ситуація загостриться?

Українська служба з надзвичайних ситуацій радить батькам:

Відповідально поставтеся до того, що відбувається, щоб захистити себе і дітей.

Зберігайте спокій самі. Розмовляйте спокійним голосом.

Впевнено розповідайте, що армія на варті, і ми готові дати відсіч.

Коли дитина тривожиться, обійміть її ніжно. Але пам’ятайте, обійми тільки для діток допідліткового віку.

Підлітки можуть сприйняти обійми як слабкість. Дорослий же має демонструвати спокій та надійність.

Важливо обговорювати цивільну оборону як вдома, так і в закладах освіти.

Основні правила цивільної оборони:

Слухаємо старшого: вчителя, батька, маму .

Не сперечаймося, слідуємо за тим, хто відповідальний за безпеку у даний час.

Домовляємось з рідними про зв’язок на випадок втрати мобільного зв’язку.

Домовляємось про місця зустрічі та, де можемо переховуватись.

Зараз доречними будуть не тільки обійми, а й гумор, родинні справи.

Готуйте разом їжу, пийте разом теплі чай або каву.

Розповідайте казки, історії.

Читайте дітям вголос.

Заспокоїтися допоможе вправа квадратне дихання:

Вдихаємо – затримуємо дихання – видихаємо – затримуємо дихання.

Все буде добре.