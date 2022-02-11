З якого віку починати прикорм малюка – відповідь Комаровського

З якого віку необхідно давати дитині прикорм? Це питання непокоїть багатьох батьків.

Лікар Євген Комаровський озвучив свою позицію з цієї теми.

– Вік шість місяців є оптимальним для початку прикорму – з точки зору того, як дитина це перенесе, як вона зможе це переварити, – зазначає Євген Комаровський.

Крім того, прикорм у цьому віці зменшує потенційний ризик розвитку алергії, пов’язаної з продуктами харчування.

Водночас в окремих випадках допускається початок прикорму в чотири місяці. Однак, вирішуючи це, краще заздалегідь проконсультуватися з педіатром.

Раніше серед фахівців була думка, що годувати дитину молоком можна до семи-восьми місяців.

Проте зараз лікарі вважають, що пізній прикорм може спровокувати у дитини різні алергічні реакції, пов’язані із продуктами харчування.

У будь-якому разі батьки повинні постійно контактувати з лікарем-педіатром, регулярно відвідувати консультації. Це допоможе зростити здорову дитину.

Джерело: Лікар Комаровський