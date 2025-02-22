Якщо шлунково-кишковий тракт функціонує нормально, то він справно переробляє їжу для забезпечення організму необхідною йому енергією. Але іноді в його роботі відбувається збій, який стає причиною безлічі захворювань шлунково-кишкового тракту та всього організму.

Чому болить шлунок та як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Болить шлунок: що це може бути

Гастроентеролог Уляна Галіпчак стверджує, що біль у животі – чи не найчастіший симптом, що може зустрітися і, мабуть, кожен його відчував. Він є неспецифічним, а отже, може зустрічатися під час багатьох захворювань.

Чому болить живіт: основні причини

За словами лікаря, в животі розміщено багато органів, включно зі шлунком, печінкою, підшлунковою залозою, кишківником, селезінкою, нирками та репродуктивними органами. Будь-яке відхилення від норми в роботі вищезазначених структур може спровокувати біль у животі.

5 типів болю в животі, які не варто ігнорувати:

Біль не минає. Це можуть бути симптоми тривалої діареї, закреп, біль після прийому їжі, відчуття ситості лише після кількох укусів страви, здуття живота та гази. Ці стани може спричиняти багато що: від синдрому подразненого кишківника чи непереносності лактози до чогось серйознішого, на кшталт гастропарезу. Біль супроводжується нудотою або блюванням. Причин такого болю може бути багато: непрохідність кишківника, шлунково-кишкова інфекція, запалення, камені в нирках, розрив кісти яєчників, виразка чи навіть серцевий напад. Звісно, часом це лише наслідок отруєння. Але якщо біль незвичний і сильнішає, щось не так. Біль чи дискомфорт, що супроводжується кров’ю у калі. Будь-яка кров з рота чи ануса потребує лікарського огляду. Кров у калі не завжди червона. Вона може бути чорною чи смолистою, що часто сигналізує про те, що кровить десь вище у кишково-шлунковому тракті, наприклад, у шлунку. Раптовий та інтенсивний біль. Різкий біль, що може навіть перехоплювати подих, який змушує вас триматися за болючу ділянку, і настає хвилями, може бути наслідком каменів у нирках чи жовчному міхурі. Причинами такого болю можуть бути також виразка, панкреатит чи закорковування жовчних шляхів. Біль, який супроводжується незрозумілою втратою ваги. Ненавмисна втрата ваги завжди має непокоїти та потрібна консультація лікаря незалежно від того, є біль у шлунку чи інші симптоми. Це може бути ознакою раку, хронічного панкреатиту, хвороби Крона чи іншої недуги.

Болить шлунок: що випити

Лікар застерігає, що якщо біль недовгий, можна купити в аптеці знеболювальні препарати. Однак самолікування може зашкодити вашому здоров’ю, тому за незвичних симптомів краще проконсультуйтеся з фахівцем.