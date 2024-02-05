Фронтит – це одне з поширених захворювань верхніх дихальних шляхів, люди часто недооцінюють його серйозність.
Лікар-отоларинголог Анастасія Коломієць розповіла Фактам ICTV все про фронтит: симптоми й лікування та причини появи.
Що таке фронтит
Фронтит – це запалення лобних пазух, які розташовані у проєкції надбрівних дуг. Тобто це запальний процес у приносових пазухах носа.
Фронтит симптоми:
- біль у лобній та передній частині голови;
- закладеність носа;
- виділення з носа гнійного або серозного характеру;
- підвищена температура;
- загальна слабкість;
- запаморочення;
- біль у гайморових пазухах.
– Через набряк і розвиток патологічного процесу в порожнині носа та приносових пазухах відбувається запалення в порожнині фронтальної пазухи, – говорить експертка.
Тобто процес “піднімається” вверх, утворюється набряк, відповідно з’являється фронтит.
Фронтит: причини
Захворювання не існує самостійно, тобто захворювання супроводжується синуситом та етмоїдитом.
– Зазвичай це довготривалі процеси в порожнині носа, які відбуваються на тлі бактеріальної інфекції або в результаті алергічної реакції, – каже лікарка.
Алергічний фон може супроводжуватися стійким набряком слизової, і в результаті – накопичуватися рідина.
Коли є стійкий набряк та закладеність носа, набряк може розповсюджуватися на приносові пазухи. В результаті, можливий розвиток фронтиту.
– Перше, що з’являється, – це набряк і процес накопичення рідини. Якщо його не лікувати, з’являється набрякова форма хвороби, а потім і бактеріальна, – зазначає фахівчиня.
Ризик розвитку фронтиту збільшується за наявності хронічних захворювань та нездорового способу життя.
Фронтит: лікування
Фронтит лікується зазвичай консервативними методами: фізіопроцедури, місцеві антибактеріальні препарати, системні антибактеріальні препарати.
Гнійний фронтит можуть лікувати оперативним втручанням. Буває, що не можна прибрати рідину із пазухи.
– Здебільшого можна вдало лікувати захворювання консервативно, без операцій. Але й не рідкість, коли роблять оперативні втручання для дренування фронтальної пазухи, – ділиться лікарка.
Ускладнення фронтиту поширюється на оболонки головного мозку і порожнину черепа.
У консервативній терапії використовують легкі гормональні препарати та інші складові.
– Лікар під час детального огляду з комп’ютерною томографією або рентгенографією визначає рівень складності і призначає відповідне лікування, – наголошує експертка.
Важливо звертатися до фахівця за найменших ознак хвороби, щоб уникнути ускладнень та допомогти організму швидше відновитися.
Фронтит – це серйозне захворювання, своєчасне лікування відіграє важливу роль у його лікуванні та уникненні складних наслідків.