Фронтит – це одне з поширених захворювань верхніх дихальних шляхів, люди часто недооцінюють його серйозність.

Лікар-отоларинголог Анастасія Коломієць розповіла Фактам ICTV все про фронтит: симптоми й лікування та причини появи.

Що таке фронтит

Фронтит – це запалення лобних пазух, які розташовані у проєкції надбрівних дуг. Тобто це запальний процес у приносових пазухах носа.

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Фронтит симптоми:

біль у лобній та передній частині голови;

закладеність носа;

виділення з носа гнійного або серозного характеру;

підвищена температура;

загальна слабкість;

запаморочення;

біль у гайморових пазухах.

– Через набряк і розвиток патологічного процесу в порожнині носа та приносових пазухах відбувається запалення в порожнині фронтальної пазухи, – говорить експертка.

Тобто процес “піднімається” вверх, утворюється набряк, відповідно з’являється фронтит.

Фронтит: причини

Захворювання не існує самостійно, тобто захворювання супроводжується синуситом та етмоїдитом.

– Зазвичай це довготривалі процеси в порожнині носа, які відбуваються на тлі бактеріальної інфекції або в результаті алергічної реакції, – каже лікарка.

Алергічний фон може супроводжуватися стійким набряком слизової, і в результаті – накопичуватися рідина.

Коли є стійкий набряк та закладеність носа, набряк може розповсюджуватися на приносові пазухи. В результаті, можливий розвиток фронтиту.

– Перше, що з’являється, – це набряк і процес накопичення рідини. Якщо його не лікувати, з’являється набрякова форма хвороби, а потім і бактеріальна, – зазначає фахівчиня.

Ризик розвитку фронтиту збільшується за наявності хронічних захворювань та нездорового способу життя.

Фронтит: лікування

Фронтит лікується зазвичай консервативними методами: фізіопроцедури, місцеві антибактеріальні препарати, системні антибактеріальні препарати.

Гнійний фронтит можуть лікувати оперативним втручанням. Буває, що не можна прибрати рідину із пазухи.

– Здебільшого можна вдало лікувати захворювання консервативно, без операцій. Але й не рідкість, коли роблять оперативні втручання для дренування фронтальної пазухи, – ділиться лікарка.

Ускладнення фронтиту поширюється на оболонки головного мозку і порожнину черепа.

У консервативній терапії використовують легкі гормональні препарати та інші складові.

– Лікар під час детального огляду з комп’ютерною томографією або рентгенографією визначає рівень складності і призначає відповідне лікування, – наголошує експертка.

Важливо звертатися до фахівця за найменших ознак хвороби, щоб уникнути ускладнень та допомогти організму швидше відновитися.

Фронтит – це серйозне захворювання, своєчасне лікування відіграє важливу роль у його лікуванні та уникненні складних наслідків.