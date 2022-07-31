Скалка – річ неприємна, як мінімум. Вона весь час нагадує себе поколюванням, але може і загноїтися. Тому дуже важливо вчасно її позбутися.

Скалка – це не завжди дерев’яна тріска, що потрапила під шкіру. Це може бути і металева стружка, скло, голка рослини тощо.

Видалити скалку можна самостійно. Про це розповідає педіатр Євген Комаровський.

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– Видаляти скалку повинен той, хто краще бачить і у кого найменш виражене тремтіння рук, – рекомендує лікар.

Коли знайдено відповідного виконавця, переходимо безпосередньо до процесу видалення скалки:

не поспішайте, підготуйтеся: покладіть поряд все необхідне, обов’язково забезпечте нормальне освітлення;

для видалення дрібних скалок може знадобитися збільшувальне скло;

скалка може стирчати з рани, а може бути обламаною, тобто повністю перебувати всередині шкіри. Якщо скалка стирчить, то завжди має сенс спочатку видалити її і тільки потім обробляти рану (мити, намилювати, терти і т. д.). Найоптимальніший варіант дій – налити на ранку дезрозчин;

скалку, що стирчить, слід тягнути в тому напрямку (під тим кутом), в якому вона увійшла до шкіри;

для того, щоб захопити край скалки, ідеально використовувати пінцет (є у манікюрному наборі);

вельми ефективне пристосування для видалення скалок — мамині нігті, попередньо оброблені розчином, що дезінфікує;

скалку, яка повністю занурена в шкіру, витягують за допомогою голки; голкою звільняють кінчик скалки, роблячи його доступним пінцету або нігтям;

для вилучення скал оптимальні не швейні голки, а стерильні медичні (ті, що одягаються на шприц);

якщо голка нестерильна, її слід простерилізувати (опустити в спирт, розчин йоду, окріп, потримати над полум’ям);

якщо голка нестерильна, її слід простерилізувати (опустити в спирт, розчин йоду, окріп, потримати над полум’ям); перед використанням голки, бажано кілька хвилин потримати пошкоджене місце в теплій воді;

після того, як скалку витягнуто, слід ретельно промити ділянку пошкодженої шкіри теплою мильною водою, промокнути, обробити дезінфікуючим засобом або спиртовим розчином йоду;

після того, як скалку витягнуто, слід ретельно промити ділянку пошкодженої шкіри теплою мильною водою, промокнути, обробити дезінфікуючим засобом або спиртовим розчином йоду; закрити ранку бактерицидним лейкопластирем.

Якщо вам не вдається видалити скалку – це привід для звернення за медичною допомогою.

Перед тим, як вирушати до лікаря, продезінфікуйте ранку і скалку та накрийте її бактерицидним пластиром.

Джерело: Євген Комаровський