Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит розповіли батькам, що робити, якщо дитина випадково випила хімічний засіб.

– В середньому п’ять дітей на рік потрапляють до нашої лікарні з отруєннями організму і опіками стравоходу, внаслідок випитої хімічної речовини (шампунів, засобів для миття сантехніки, рідких пральних порошків і т.д.), що є досить великою статистикою в цілому, – відмічають медики.

За їхніми словами, маленькі дослідники з цікавістю оглядають всі кольорові баночки, які можуть бути в їхньому доступі у ванній кімнаті або на кухні, часто пробуючи на смак їхній вміст.

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А між тим, хімічні опіки шлунково-кишкового тракту потребують невідкладної кваліфікованої медичної допомоги, адже наслідки можуть бути фатальними.

При найменшій підозрі на те, що дитина проковтнула хімічну речовину, їй слід одразу дати випити багато рідини, щоб зменшити дію хімічної рідини на шлунково-кишковий тракт. Блювання викликати в жодному разі не можна.

Дитину слід негайно транспортувати в дитячу лікарню, щоб оцінити ступінь опіку стравоходу, стан отруєння організму, провести всі необхідні обстеження і аналізи.

Медики закликають пам’ятати, що чим більше опік і чим більше отруєння, тим гірші наслідки для здоров’я дитини, які можуть призвести до складних реконструктивних операцій та інвалідизації на все життя.

Тому, якщо у вас вдома є маленькі дослідники світу, ховайте всі хімічні засоби догляду на верхні полиці. Будьте розсудливими, пильними і дійте швидко, закликають медики.