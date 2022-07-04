Як зрозуміти, що ваші ноги уразив грибок. Які симптоми цього стану і як його можна вилікувати.

Про все це докладно розповіли фахівці онлайн-платформи Бережи себе в Telegram-каналі.

– Прогноз погоди показує: сезон спеки триває. В таких умовах у тих, чиї стопи тривалий час перебувають у тісному взутті та сильно пітніють, нерідко виникає “нога атлета”, – відзначають медики.

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За їхніми словами, нога атлета або Tinea pedis — це зовсім не красиві накачані ноги спортсмена. Так називають дуже поширене грибкове захворювання ніг.

Симптоми грибка ніг:

шкіра між пальцями починає лущитися і тріскатися;

сверблячка, особливо одразу після того, як зняли взуття і шкарпетки;

запалена шкіра виглядає червоною або сіруватою (залежно від кольору шкіри);

печіння;

сухість у районі підошви, яка поширюється на бічну частину стопи.

Як запобігти захворюванню:

тримайте нігті короткими та чистими: нігті можуть бути “резервуаром” для інфекції;

чистими: нігті можуть бути “резервуаром” для інфекції; не ходіть босоніж у громадському душі – надягайте тапочки або шльопанці;

намагайтеся тримати ноги чистими та сухими;

сухими; якщо в спекотну погоду є можливість вибрати сандалі, носіть сандалі;

уникайте взуття і шкарпеток, які зроблені з матеріалу, що погано сохне (наприклад, нейлону).

Як лікувати грибок

Для цього вам слід звернутися до свого лікаря, який призначить відповідне лікування.

Якщо протягом двох тижнів лікування не дає поліпшення, вам обов’язково потрібна ще одна консультація з лікарем.

Джерело: Бережи себе