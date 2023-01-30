Фахівці популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, що таке алопеція, що провокує розвиток цієї хвороби і як можна зменшити її прояви.

За словами експертів, вогнищева алопеція – це загальна назва для різних видів облисіння. Воно зустрічається окремими ділянками на голові, які з плином часу змінюються і/або захоплюють більше простору.

Зазначається, що цей стан іноді проявляється випаданням волосся по всьому тілу. Уражені ділянки залишаються гладкими, не мають висипу або почервоніння.

Зараз дивляться Читайте також: Цей надокучливий відтінок сірого: трихолог розповіла, як найкраще зафарбувати сиве волосся – Алопеція може виникнути у будь-кого в різному віці. Однак більша ймовірність розвитку хвороби у тих людей, хто має подібні випадки в сім’ї, – зазначають медики. За їхніми словами, ризик розвитку підвищується на тлі анемії, астми, синдрому Дауна, захворювань щитоподібної залози, алергії та вітіліго. Що може спровокувати розвиток захворювання Фахівці відзначають, що серед тригерів – сильні стреси, порушення в роботі гормонів, незбалансоване харчування, зокрема з низьким вмістом вітаміну D. – Основна ж причина локальної втрати волосся – це аутоімунні процеси, коли захисна система організму атакує власні волосяні фолікули, і вони гинуть, – стверджують медики. Якщо ви помітили у себе прояви хвороби, слід звернутися до сімейного лікаря, який направить вас до вузького фахівця — трихолога або дерматолога. Чи можна вилікувати алопецію За словами експертів, на жаль, вилікувати алопецію повністю неможливо. Однак є способи, як поліпшити стан пацієнта і зменшити прояви хвороби. Зазначається, що якщо ви знаєте ймовірні причини хвороби, передусім необхідно впливати на них. Зокрема, приділити особливу увагу раціону, перевірити функцію щитоподібної залози та інших органів, за можливості уникати стресів і працювати з їхніми наслідками разом з психотерапевтом. Якщо говорити про медикаментозну допомогу, то лікар може призначити кортикостероїди — гормони, які зменшують запалення і протидіють аутоімунних реакцій. За нестачі певних вітамінів їх додають у раціон. Також існують місцеві гормональні засоби і ліки, що стимулюють ріст волосся. Утім, багато людей з алопецією не досягають повного відновлення волосяного покриву. В такому разі дуже важливо підтримувати людину на шляху її адаптації та соціалізації в новому образі. Джерело: Бережи себе

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