Коли краще чистити зуби – до сніданку, коли ви вмиваєтеся, чи після – коли ви вже з’їли, приміром, свою вівсянку або круасан із джемом?

Однозначної відповіді до цього часу у стоматологів немає. Проте науковці Університету Північної Кароліни вирішили зважити всі плюси та мінуси кожного варіанта.

Вони детально виклали всі аргументи, щоб кожен міг самостійно прийняти виважене рішення. Та якщо ви не можете визначитися і у вас є питання до стоматолога, можете поставити їх висококваліфікованим лікарям клініки White Clinic.

Аргументи за чищення зубів одразу після пробудження

– Варто почати з того, що коли ви прокидаєтеся вранці, рівень бактерій у роті досягає свого піку, тому і неприємний запах з рота, – пояснює лікарка де Агіяр Рібейро.

Рібейро також назвала ще одну причину чистити зуби вранці після сну – стимулювати вироблення слини, яка є одним із найбільших захисних факторів для зубів.

Вона допомагає зміцнити зуби, нейтралізувати кислотність. Якщо зранку чистити зуби зубною пастою з фтором, це зробить зуби стійкими до карієсу, зміцнивши емаль.

Проте доктор Росіо Хінонес, професорка дитячої стоматології в Університеті Північної Кароліни вважає найважливішим аргументом на користь чищення зубів одразу після сну – поспіх.

Це особливо стосується тих, у кого є діти. Адже чищення зубів, найімовірніше, останнє, про що ви думатимете, коли поспіхом з’їдаєте сніданок і вибігаєте за двері.

Тож цей аргумент можна викласти так – почистьте зуби одразу після сну, інакше ви не почистите їх зовсім.

Аргументи за чищення зубів після сніданку

– У більшості людей сніданок складається переважно з вуглеводів, – каже доктор Карлос Гонсалес-Кабесас, професор Школи стоматології Мічиганського університету.

І не посперечаєшся. Дійсно вранці, коли всі поспішають на роботу, а діти в школу, на стіл ставлять сухі сніданки з молоком, круасани до кави, млинці, вівсяну кашу з фруктами…

Усе це містить ферментовані вуглеводи, якими люблять харчуватися бактерії.

Отже, багатий бактеріями рот після сну та сніданок, сповнений солодких вуглеводів, створюють ідеальні умови для процвітання і розмноження бактерій, які знищують емаль зубів і дають поштовх розвитку карієсу.

Усе ясно, чистимо зуби після сніданку і вирішуємо всі проблеми… Не поспішайте.

Деякі експерти стверджують, що чищення зубів одразу після їжі, особливо, якщо на сніданок ви пили каву (а як же без неї?) чи кислі напої, приміром, апельсиновий сік, може пошкодити емаль.

Це правда, погоджується доктор Гонсалес-Кабесас, але все ж плюси чищення зубів після сніданку переважують потенційні недоліки, вважає він.

– Більшість людей снідають досить швидко – зазвичай закінчуючи прийом їжі протягом 10-15 хвилин. Цього часу недостатньо, щоб заподіяти шкоду зубній емалі кислим соком, – сказав докто.

До того ж, чищення зубів після їжі дає можливість позбавитися від її частинок і залишити фторид пасти на зубах на цілий день.

Зрештою, всі аргументи стоматологів – і “за”, і “проти” – зводяться до того, що останнє слово залишається за нами.

Яка звичка чистити зуби змушує нас робити це постійно – та і правильна. Принаймні, персонально для нас.

Але найкраще уточнити ці моменти у свого лікаря. Незалежно від того, де ви живете – у великому місті, чи невеликому населеному пункті, висококваліфіковані стоматологи Києва, або будь-якого районного центру зможуть допомогти вам підібрати індивідуальний спосіб гігієни.