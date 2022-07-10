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По-великому та надовго: серйозні ризики для здоров’я від тривалого сидіння на унітазі

10 Липня 2022, 17:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
консультация
Джерело: Depositphotos

Британські медики пояснили, яким має бути максимальний час, який ви повинні проводити в туалеті, щоб уникнути ризику для здоров’я.

Перш за все, довге сидіння в туалеті викликає підвищення тиску в прямій кишці та анусі, що створює основу для геморою. Цей стан традиційно пов’язують з хронічними запорами, а також з надмірним напруженням під час дефекації.

За даними Harvard Health, геморой поширений серед вагітних жінок, оскільки їхня збільшена матка тисне на вени.

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– Хоча вам може подобатися сидіти в туалеті, читати газету або гортати соціальні мережі, це може пошкодити вашу пряму кишку, – попереджає експерт по здоров’ю Стефані Тейлор.

За її словами, під час сидіння на унітазі анус знаходиться на іншому рівні, ніж інша частина вашої нижньої половини. Це надає додатковий тиск на вени в нижній частині прямої кишки, що врешті-решт може привести до геморою і ректальної кровотечі.

– Не сидіть на унітазі занадто довго. Якщо нічого не відбувається, встаньте і займіться чим-небудь іншим, – пропонує медичний експерт.

Згідно з дослідженням, щоб спорожнити кишечник, потрібно лише п’ять хвилин. Але якщо ви сидите довше 15 хвилин без дефекації, це може вказувати на запор.

Щоб уникнути запору, експерти нагадують про такі профілактичні заходи, як дієта з високим вмістом клітковини і вживання більшої кількості рідини.

Також може допомогти похід в туалет відразу, як тільки ви відчуєте позив. В іншому випадку затримка може привести до того, що стул висохне і це ускладнить дефекацію.

Джерело: Express

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