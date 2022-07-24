За словами експертів Американського онкологічного товариства (ACS), якщо з’явився біль, який може сигналізувати про рак, це означає, що мова йде швидше за все про запущену стадію захворювання, яка важко піддається лікуванню.
– Спочатку біль може приходити і йти. Це має тенденцію погіршуватися вночі і може поліпшуватися при русі. Пізніше біль може стати постійним і посилюватися під час активності, – відзначають експерти ACS.
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Інші ознаки раку, що прогресує:
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- плутане дихання;
- депресія і тривога;
- втома і слабкість;
- втрата апетиту;
- зміни ваги;
- нудота і блювання;
- закреп;
- здуття живота (асцит).
Експерти відзначають, що ці симптоми найчастіше є ознакою чогось набагато менш серйозного, але якщо це рак, його раннє виявлення може мати вирішальне значення.
Джерело: Express