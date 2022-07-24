За словами експертів Американського онкологічного товариства (ACS), якщо з’явився біль, який може сигналізувати про рак, це означає, що мова йде швидше за все про запущену стадію захворювання, яка важко піддається лікуванню.

– Спочатку біль може приходити і йти. Це має тенденцію погіршуватися вночі і може поліпшуватися при русі. Пізніше біль може стати постійним і посилюватися під час активності, – відзначають експерти ACS.

Інші ознаки раку, що прогресує:

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плутане дихання;

депресія і тривога;

втома і слабкість;

втрата апетиту;

зміни ваги;

нудота і блюв ання;

за креп ;

; здуття живота (асцит).

Експерти відзначають, що ці симптоми найчастіше є ознакою чогось набагато менш серйозного, але якщо це рак, його раннє виявлення може мати вирішальне значення.

Джерело: Express