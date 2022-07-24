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Поки не прийшов біль: симптоми, які можуть сигналізувати про рак

24 Липня 2022, 17:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
онкология
Джерело: Depositphotos

За словами експертів Американського онкологічного товариства (ACS), якщо з’явився біль, який може сигналізувати про рак, це означає, що мова йде швидше за все про запущену стадію захворювання, яка важко піддається лікуванню.

– Спочатку біль може приходити і йти. Це має тенденцію погіршуватися вночі і може поліпшуватися при русі. Пізніше біль може стати постійним і посилюватися під час активності, – відзначають експерти ACS.

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Інші ознаки раку, що прогресує:

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  • плутане дихання;
  • депресія і тривога;
  • втома і слабкість;
  • втрата апетиту;
  • зміни ваги;
  • нудота і блювання;
  • закреп;
  • здуття живота (асцит).

Експерти відзначають, що ці симптоми найчастіше є ознакою чогось набагато менш серйозного, але якщо це рак, його раннє виявлення може мати вирішальне значення.

Джерело: Express

Теги
Медики Онкологія
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