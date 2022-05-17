Під час війни важливо не забувати про догляд за своїм здоров’ям та обстежуватися, щоб вчасно виявити небезпечні хвороби.

У Національній службі охорони здоров’я розповіли, що таке бронхоскопія та як її зробити безоплатно.

Бронхоскопія – це діагностичне дослідження трахеї та бронхів, яке дозволяє здійснити візуальний огляд дихальних шляхів, провести ендоскопічні маніпуляції, зокрема взяти матеріал для дослідження та зробити певні оперативні втручання.

Таке дослідження дозволяє виявити онкологічні хвороби органів дихання на ранніх стадіях, тому воно входить до переліку пріоритетних у Програмі медичних гарантій пакет Бронхоскопія.

Це обстеження безкоштовне для пацієнтів і пацієнток від 50 років за направленням сімейного або лікуючого лікаря. Із таким направленням потрібно звернутися в медичний заклад, який має договір з НСЗУ на проведення бронхоскопії.

Бронхоскопія застосовується не лише для раннього виявлення онкозахворювань, а й для діагностики інших хвороб. Якщо лікар виявляє потребу пацієнта в цьому дослідженні, то виписує електронне направлення на бронхоскопію.

Пацієнти віком від 50 років можуть отримати послугу безоплатно у закладах, які мають договір на пакет Бронхоскопія. Пацієнти до 50 років із направленням на бронхоскопію мають звернутися в медичний заклад, який має договір з НСЗУ за пакетом Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів у амбулаторних умовах. Треба лише уточнити в конкретному закладі, чи проводять там таке дослідження.

Якщо бронхоскопію потрібно зробити пацієнтам, які лікуються в стаціонарі, то вони проходять це дослідження повністю безоплатно без окремих направлень. Тому що ендоскопічні дослідження включені до переліку досліджень, які за наявності показань проводяться пацієнтам при стаціонарному лікуванні.

Також бронхоскопія застосовується під час діагностики та лікування туберкульозу. Тому є безоплатною для пацієнтів у медичних закладах із договором Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Джерело: НСЗУ