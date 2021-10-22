Що таке вальгус (кісточка на нозі) і як його прибрати

Кісточка на нозі, шишка або ж збільшена кісточка – одна із найпоширеніших хвороб стопи. Вона здатна викликати незручність під час носіння взуття та погіршити якість життя людині загалом.

Лікар-ортопед Артур Красненко у коментарі Фактам ICTV розповів, що таке вальгус (кісточка на нозі), чому вона виникає та як запобігти її виникненню.

Що таке вальгус

За словами спеціаліста, вальгусна деформація першого пальця (Hallux valgus) – найпоширеніше захворювання стопи. Це зміщення великого пальця у бік мізинця.

– Перша плеснова кістка зміщується до середини, і палець натягується сухожилком розгиначем, який у цій деформації відіграє роль тятиви лука, – розповів Красненко.

Причини виникнення

Розвиток деформації залежить від багатьох факторів: спадковість, різні хронічні захворювання, надлишкова вага, вікова слабкість м’язів. Проте лікар наголосив, що прогресування патології пов’язано саме із носінням неправильного взуття – вузького та на високих підборах.

Симптоми вальгуса

неможливість носити звичайне взуття;

оніміння великого пальця ноги;

біль, печіння під час згинання пальця;

почервоніння та набряк великого пальця стопи;

напружені сухожилля і суглоби пальців ніг.

Діагностика

Ортопед каже, що прогресування стану найточніше можна оцінити за рентгенограмою переднього відділу стопи. Лікар вимірює градус відхилення першого пальця на знімку.

– Також пацієнти зазвичай скаржаться на біль в деформованому суглобі, що збільшується під час навантаження, на складність підбору взуття і косметичний дефект, – додав він.

Лікування вальгуса

Важливо розпізнати захворювання на ранніх стадіях. Саме на перших етапах консервативні методи лікування можуть зупинити прогресування деформації.

– Кістка може повернутися на місце тільки на етапі, коли деформація ще майже не помітна, – зазначив Красненко.

Основною метою консервативного лікування є зупинка прогресування, зменшення болю та запалення за допомогою медикаментозних препаратів, підбору ортопедичних устілок та правильного взуття.

Правильне взуття не має тиснути на передній відділ стопи. Підбори повинні бути не більше 4 см, а краще взагалі утриматися від щоденного носіня взуття на підборах.

Допомогти під час лікування вальгуса на початкових стадіях можуть вправи на укріплення м’язів. Це значно зменшить швидкість прогресування патології.

За словами лікаря, є різні методи лікування кісточки на нозі (проте не усі з них можуть бути 100% ефективними). Наприклад, ортопедичні устілки не лікують, але дозволяють уповільнити деформацію, зменшують біль. Також існують спеціальні шини (коректори), які здатні зменшити ступінь деформації тільки тоді, коли скелет людини ще росте. У дорослих вони не здатні виправити ситуацію.

Лікарі можуть призначати прокладки між першим та другим пальцями. Вони зменшують подразнення та натирання шкіри між ними.

Якщо ж консервативні методи лікування не показують ефективність, пацієнтам рекомендують хірургічну корекцію.

– Після оперативного втручання зазвичай пацієнти знаходяться дві-три доби в стаціонарі, на дванадцяту-чотирнадцяту добу знімаються шви, – зазначив ортопед.

Спеціаліст стверджує, що пацієнт має ходити у спеціальному взутті (туфлі Барука) вже з другої доби після операції протягом шести тижнів. Після цього необхідно зробити контрольний знімок стопи, щоб упевнитися, чи все гаразд. Якщо вальгус вилікували, людина може знову носити нормальне взуття.

– Щодо вартості лікування, то ціни дуже варіюються залежно від обраної лікарні (державної чи приватної), ступеня деформації та виду хірургічної корекції, – додав він.

Виправити вальгус неможливо за допомогою:

плавання, яке є хорошим видом навантаження, але м’язи стопи у воді працюють не так, як на суші;

парафінових чобітків – процедура гріє та розробляє м’язи, які під час деформації недорозвинені та потребують тренувань;

ортопедичного взуття та устілок, які носяться без консультації з лікарем;

спортивних занять (це може тільки погіршити ситуацію, тому необхідно консультуватися з лікарем);

ортопедичних килимків. Вони ефективні саме під час профілактики деформації (по 5-10 хв щодня);

курсу масажу, який може бути тільки гарним доповненням до основного лікування;

мануальної терапії.

Профілактика вальгуса

Для запобігання появи вальгуса у дітей необхідно, щоб вони максимально багато ходили босоніж. Також мають бути різноманітні фізичні навантаження. Найкраще – обирати ігри для дітей, які можна виконувати на підлозі.

Виникненню кісточки на нозі можна запобігти й у дорослих завдяки щоденному використанню зручного взуття та зміцненню м’язів стопи.

Якщо ж вальгус вже є, то необхідно відвідувати лікаря для контролю ситуації, зміцнювати стопи, носити правильне взуття та робити спеціальні вправи, які рекомендував спеціаліст.