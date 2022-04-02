Під час воєнних дій безпечніше перебувати у бомбосховищі. За таких умов не йдеться про комфорт, лише про збереження життя. Проте довготривале сидіння в одній позі може викликати неприємні відчуття у людей з варикозом.

Флеболог Юрій Свідерський розповів, що робити у такій ситуації.

Рекомендації:

щоб уникнути застою крові в судинах, за можливості змінювати положення тіла кожні 30 хвилин, можна пройтися – хоча б вздовж стіни чи по колу, загальні рухи теж не будуть зайвими – махи руками чи оберти тулуба;

вживати достатню кількість рідини – це дає змогу уникати зневоднення;

уникати хвилювання та підвищення тиску, для цього можна вживати заспокійливі;

не пити алкоголь – він додатково зневоднює та підіймає тиск;

носити компресійну білизну – якщо вам раніше це рекомендував лікар;

уникати переохолодження – різке звуження судин так само небезпечне.

Війна в Україні – стрес для громадян, вони намагаються вижити, відсуваючи питання здоров’я на другий план. Проте про власний стан також треба дбати. Це вбереже від проблем надалі.