Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Консультація

Сидіння у бомбосховищі та варикоз. Як уникнути болісних відчуттів

2 Квітня 2022, 12:34
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сховище
Джерело: Depositphotos

Під час воєнних дій безпечніше перебувати у бомбосховищі. За таких умов не йдеться про комфорт, лише про збереження життя. Проте довготривале сидіння в одній позі може викликати неприємні відчуття у людей з варикозом.

Флеболог Юрій Свідерський розповів, що робити у такій ситуації.

Рекомендації:

  • щоб уникнути застою крові в судинах, за можливості змінювати положення тіла кожні 30 хвилин, можна пройтися – хоча б вздовж стіни чи по колу, загальні рухи теж не будуть зайвими – махи руками чи оберти тулуба;
  • вживати достатню кількість рідини – це дає змогу уникати зневоднення;
  • уникати хвилювання та підвищення тиску, для цього можна вживати заспокійливі;
  • не пити алкоголь – він додатково зневоднює та підіймає тиск;
  • носити компресійну білизну – якщо вам раніше це рекомендував лікар;
  • уникати переохолодження – різке звуження судин так само небезпечне.
Читайте також:
варикозЯк зрозуміти, що у тебе варикоз – тест

Війна в Україні – стрес для громадян, вони намагаються вижити, відсуваючи питання здоров’я на другий план. Проте про власний стан також треба дбати. Це вбереже від проблем надалі.

Теги
Поради , поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь