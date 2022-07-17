Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідь на одне з, мабуть, найпопулярніших питань, які надходять на гарячу лінію відомства: українка на першому триместрі вагітності спостерігається в іншій країні, куди виїхала через війну, і планує там народжувати. Як отримати лікарняний в Україні? І чи потрібно для цього бути на обліку в Україні?

– МОЗ врегулювало процедуру формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) для українців, які через російську військову агресію виїхали за кордон, – наголошується в повідомленні пресслужби.

Повідомляється також, що ці зміни стосуються в тому числі і жінок, які виїжджали вагітними або дізналися про свою вагітність вже за кордоном.

Про те, як отримати медичну допомогу в країні перебування, в тому числі і в період вагітності, можна дізнатися за цим посиланням.

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Повідомляється, що починаючи з 30 тижня вагітності, жінка має право на формування листка непрацездатності і, як результат, отримання соціальних виплат від нашої держави.

Для вагітних українок, які зараз перебувають за кордоном, не має значення, чи перебували вони на обліку.

– На 30 тижні вагітності жінка повинна зв’язатися з лікарем, який вів або веде її вагітність, надіслати медичні документи щодо останнього обстеження в країні перебування і заявити про бажання сформувати МВТН, – пояснила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, МВТН може сформувати і сімейний лікар, з яким у жінки укладена декларація. Якщо контакт зі своїм лікарем був втрачений, можна звернутися до іншого лікаря, який має доступ до Єдиної системи органів охорони здоров’я.

Далі лікар на підставі наданих іноземних медичних документів створить запис про вагітність, яка протікає при супроводі лікаря за кордоном. Це стане підставою для автоматичного створення електронного лікарняного.

Серед інших поширених запитань: як отримати лікарняний під час війни в цілому і як отримати виплату по листку непрацездатності. Відповіді і алгоритм дій можна знайти за цим посиланням.