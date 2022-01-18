Завтра, 19 січня, на православне Водохреща тисячі українців планують зануритися в очисну водну купіль. Багато хто щиро вірить, що така процедура зробить їх здоровіше. Однак ця народна традиція корисна далеко не всім бажаючим пірнути з головою в крижану ополонку.

Правило перше – пірнати в ополонку можна тільки в тому випадку, якщо ви абсолютно здорові. Оскільки є цілий перелік хвороб, при яких купатися в крижаній воді категорично заборонено.

– Головне – не нашкодити своєму здоров’ю. Загартовуйте організм кожен день, а не раз на рік. Холодна вода може бути корисною тільки, якщо загартовуватися систематично, щодня контактуючи з холодною водою, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте також: Як підготувати свій організм до занурення в ополонку

Щоб не нашкодити своєму організму на Водохреща, не забувайте про фізичну дистанцію і уникайте скупчення у ополонок, оскільки коронавірус вихідний на свято не брав.

Загальні поради купання в ополонці від Віктора Ляшка:

купайтеся тільки в спеціально обладнаних місцях з перевіреним дном

енергійна розминка – обов’язкова умова перед зануренням у воду

занурюйтеся у воду поступово; якщо ви відразу пірнете з головою, це може привести до різкого охолодження організму

залишайтеся у воді не довше 3-5 секунд

людям, які практикують загартування водою роками, не варто перебувати в ополонці довше 1,5-2 хвилин

І пам’ятайте: куріння і алкоголь не зігрівають. Вживання спиртного створює лише ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати, попереджає міністр.