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Алкоголь дає лише ілюзію тепла: що потрібно і чого не можна робити при купанні в ополонці

18 Січня 2022, 19:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
прорубь
Джерело: Depositphotos

Завтра, 19 січня, на православне Водохреща тисячі українців планують зануритися в очисну водну купіль. Багато хто щиро вірить, що така  процедура зробить їх здоровіше. Однак ця народна традиція корисна далеко не всім бажаючим пірнути з головою в крижану ополонку.

Правило перше – пірнати в ополонку можна тільки в тому випадку, якщо ви абсолютно здорові. Оскільки є цілий перелік хвороб, при яких купатися в крижаній воді категорично заборонено.

– Головне – не нашкодити своєму здоров’ю. Загартовуйте організм кожен день, а не раз на рік. Холодна вода може бути корисною тільки, якщо загартовуватися систематично, щодня контактуючи з холодною водою, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Щоб не нашкодити своєму організму на Водохреща, не забувайте про фізичну дистанцію і уникайте скупчення у ополонок, оскільки коронавірус вихідний на свято не брав.

Загальні поради купання в ополонці від Віктора Ляшка:

  • купайтеся тільки в спеціально обладнаних місцях з перевіреним дном
  • енергійна розминка – обов’язкова умова перед зануренням у воду
  • занурюйтеся у воду поступово; якщо ви відразу пірнете з головою, це може привести до різкого охолодження організму
  • залишайтеся у воді не довше 3-5 секунд
  • людям, які практикують загартування водою роками, не варто перебувати в ополонці довше 1,5-2 хвилин

І пам’ятайте: куріння і алкоголь не зігрівають. Вживання спиртного створює лише ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати, попереджає міністр.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Водохреща , поради лікаря
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