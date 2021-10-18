Кількість нових випадків Covid-19 в Японії різко скоротилася з майже 6 тис. в середині серпня до 100 і нижче наразі. Це – історичний мінімум для країни Вранішнього Сонця за минулі 11 місяців. Японські лікарі та вчені аналізують причини такого вражаючого прориву.

Бари забиті, потяги переповнені, настрій святковий. Хоча і не без частки подиву: мовляв, як же нам все ж таки це вдалося. Тим більше, що в Японії ніколи не вводилися жорсткі надзвичайні заходи, на відміну від ряду країн Європи та Азії.

Серед можливих факторів успіху називають дивно швидку кампанію вакцинації, а також масковий режим задовго до початку пандемії і погану погоду в кінці серпня, яка змушувала людей не залишати свої житла.

Проте експерти побоюються, що поступове зниження ефективності вакцин і наближення зими можуть накрити Японію новою хвилею зі знов переповненими лікарнями і різким зростанням смертності.

Багато хто вважає, що кампанія вакцинації, особливо серед молодих людей, знизила кількість інфекцій. Повністю вакциновано майже 70% населення.

– Швидка і інтенсивна вакцинація в Японії серед осіб молодше 64 років могла створити тимчасовий стан, подібний до колективного імунітету, – вважає професор вірусології університету Тохо Казухіро Татеда.

За його словами, кількість щеплень проти коронавірусу різко зросла з липня по вересень через більш заразний Дельта-варіант.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого, першими на черзі були медичні працівники та люди похилого віку. Дефіцит імпортних вакцин сповільнив прогрес до кінця травня, коли поставки стабілізувалися, а цілі щоденної вакцинації були збільшені до понад 1 млн доз, щоб максимізувати захист до 23 липня – 8 серпня, часу проведення Олімпіади-2020.

Кількість щоденних щеплень зросла приблизно до 1,5 млн в липні, в результаті чого рівень вакцинації збільшився з 15% на початку липня до 65% до початку жовтня, що перевищує 57% в Сполучених Штатах.

Щоб прискорити вакцинацію, колишній прем’єр-міністр Йосіхіде Суга збільшив кількість медичних працівників, які мають законне право робити щеплення, відкрив великомасштабні центри вакцинації і просував вакцинацію на робочому місці, починаючи з кінця червня.

– Забігаючи вперед, важливо і далі скорочувати кількість випадків зараження в разі майбутнього відновлення інфекцій, – зазначив директор Національного інституту інфекційних захворювань Такадзі Вакіта.

Багато японців побоюються послабити пильність, носіння масок стало звичайним явищем. Що також, на думку експертів, зіграло свою роль в оптимістичному розвитку ситуації з коронавірусом.

Зменшення кількості людей, які відвідують розважальні райони, поряд з прогресом у вакцинації сприяло зниженню інфекцій, висловив упевненість директор дослідницького центру соціальних і медичних наук при Токійському столичному Інституті медичних наук Ацуші Нісіда.