Новорічні свята наближаються, а з ними й більш активне пересування людей, значна кількість контактів та гучні вечірки, що сприяє поширенню вірусу.

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко озвучив рекомендації, які допоможуть зробити свята безпечнішими та мінімізувати ризик розповсюдження коронавірусу.

Яких рекомендацій важливо дотримуватися

Якомога швидше пройти курс вакцинації

– Це особливо важливо для груп ризику – люди старше 60 років та ті, у кого є супутні захворювання, – зазначають у МОЗ.

Пам’ятати про протиепідемічні заходи

Важливо носити захисну маску, зберігати соціальну дистанцію з іншими громадянами понад метр, регулярно провітрювати приміщення, уникати місць скупчення людей, регулярно мити руки та дотримуватися культури чхання та кашлю.

Зробити зустрічі безпечними

Рекомендується проводити зустрічі та вечірки з людьми, з якими особа не мешкає постійно в одному приміщенні, на свіжому повітрі.

Утримуватися від подорожей

Особливо це стосується тих, хто перебуває у групі ризику.

– Усім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації, не має даних про перенесену коронавірусну хворобу та належить до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, зокрема людям старше 60 років та особам з хронінчими хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі у регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу, – йдеться у повідомленні відомства.

Отримувати інформацію з надійних джерел

Дезінформація чинить загрозу для життя і здоров’я людей, підриває віру в науку і заважає ухваленню правильних рішень.