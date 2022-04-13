За час війни в Україні окупанти використовували проти українців заборонену зброю, зокрема і фосфорні боєприпаси, які є дуже небезпечними для життя та здоров’я.

У МОЗ розповіли, як допомогти людині у разі отримання фосфорних опіків.

Спочатку варто зазначити, що СОДА ТА ЇЇ РОЗЧИНИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ з цією метою.

Перша допомога

Фосфорні опіки

Зняти з потерпілого увесь одяг, використовуючи рукавички. Торкатися голими руками видимих частинок білого фосфору заборонено.

Промити шкіру холодною водою.

Прикрити уражені ділянки тіла чистою вологою серветкою.

Не використовувати для промивання жодні інші рідини.

Заборонено наносити будь-які мазі.

Використання холодної води є критичним.

Не полишати людину без нагляду до приїзду швидкої.

Якщо людина проковтнула або вдихнула білий фосфор

Залишити місце атаки.

Забезпечити прохідність дихальних шляхів.

Не провокувати блювання.

Не полишати потерпілого.

У разі потрапляння до очей