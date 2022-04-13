За час війни в Україні окупанти використовували проти українців заборонену зброю, зокрема і фосфорні боєприпаси, які є дуже небезпечними для життя та здоров’я.
У МОЗ розповіли, як допомогти людині у разі отримання фосфорних опіків.
Спочатку варто зазначити, що СОДА ТА ЇЇ РОЗЧИНИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ з цією метою.
Перша допомога
Фосфорні опіки
- Зняти з потерпілого увесь одяг, використовуючи рукавички. Торкатися голими руками видимих частинок білого фосфору заборонено.
- Промити шкіру холодною водою.
- Прикрити уражені ділянки тіла чистою вологою серветкою.
- Не використовувати для промивання жодні інші рідини.
- Заборонено наносити будь-які мазі.
- Використання холодної води є критичним.
- Не полишати людину без нагляду до приїзду швидкої.
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Якщо людина проковтнула або вдихнула білий фосфор
- Залишити місце атаки.
- Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
- Не провокувати блювання.
- Не полишати потерпілого.
У разі потрапляння до очей
- Переміститися до безпечного місця
- Промити очі прохолодною чистою водою протягом щонайменше 15 хвилин.
- Покласти на очі вологі серветки.
- Дочекатися разом із постраждалим приїзду швидкої.