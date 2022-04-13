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Білий фосфор потрапив на шкіру, до носа чи очей – як допомогти

13 Квітня 2022, 17:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Білий фосфор потрапив на шкіру, до носа чи очей – як допомогти
Джерело: Depositphotos

За час війни в Україні окупанти використовували проти українців заборонену зброю, зокрема і фосфорні боєприпаси, які є дуже небезпечними для життя та здоров’я.

У МОЗ розповіли, як допомогти людині у разі отримання фосфорних опіків.

Спочатку варто зазначити, що СОДА ТА ЇЇ РОЗЧИНИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ з цією метою.

Перша допомога

Фосфорні опіки

  • Зняти з потерпілого увесь одяг, використовуючи рукавички. Торкатися голими руками видимих частинок білого фосфору заборонено.
  • Промити шкіру холодною водою.
  • Прикрити уражені ділянки тіла чистою вологою серветкою.
  • Не використовувати для промивання жодні інші рідини.
  • Заборонено наносити будь-які мазі.
  • Використання холодної води є критичним.
  • Не полишати людину без нагляду до приїзду швидкої.
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Якщо людина проковтнула або вдихнула білий фосфор

  • Залишити місце атаки.
  • Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
  • Не провокувати блювання.
  • Не полишати потерпілого.
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У разі потрапляння до очей

  • Переміститися до безпечного місця
  • Промити очі прохолодною чистою водою протягом щонайменше 15 хвилин.
  • Покласти на очі вологі серветки.
  • Дочекатися разом із постраждалим приїзду швидкої.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , опіки , Поради , Хімічна зброя
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