Через довготривале перебування у бомбосховищах українці можуть потерпати від болю у спині.

Полегшити стан допоможуть вправи, про них розповіла лікар-мануальщик Наталя Трейко.

За її словами, важливо рухатися щонайменше 20 хвилин на день. Також можна виконувати вправи.

– Якщо вам дозволяє приміщення, ляжте, будь ласка, на підлогу. Витягніть протилежні руку та ногу. Підняли, вдих, фіксація, видих, опустили. Змінили руку та ногу, повторили, – розповідає лікар.

Ця вправа допоможе полегшити стан.

– Також можна лягти. Руки з’єднати у замок на потилиці. Вдих – притиснути лікті до підлоги, вдих – відпустити їх, – додає вона.

Загалом же важливо прислухатися до свого тіла. Якщо є спазми, застійні явища, робити елементарні вправи.

Медик переконує, для організму завжди стрес, коли людина сидить в одному положенні. Нерухомість може привести до психічного виснаження.

Саме тому важливо за можливості рухатися, гуляти, виконувати вправи та робити масаж.