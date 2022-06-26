Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська пропонує чарівний напій що може покращити роботу мозку, пам’ять, стан нервової системи та подарує довголіття.

– У нас ракети варварів з гулом пролітають над головами у хмарах, і тому потрібно мати ясну голову, максимально морально мобілізуватися, щоб ще більше допомагати нашим найкращим у світі захисникам, – вважає дієтологиня.

Отже, тримайте рецепт.

Коктейль Молодість мозку

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Жовток сирий (свіжі курячі яйця помити з милом)

Молоко (козине, рослинне, коров’яче)

Ягоди (бажано різні)

Листочок м’яти.

Можна додати:

чайну ложку змеленого в порошок насіння льону, у ньому багато протизапальних рослинних омега-3 жирів, які мають нейрозахисну дію, покращують стан капілярів.

листочок гінкго

чайну ложку порошку лецитину, який корисний для здоров’я клітин.

На дно гарної склянки кладете лід, а потім шарами обережно наливаєте збитий з молоком та ягодами жовток.

Я зробила три шари: нижній з шовковицею, смородиною та порічками, середній – із суницями, верхній – лише жовток і молоко.

Можна додати півчайної ложки цукру.

Чим корисний коктейль

Жовток багатий поліненасиченими жирами, які мають протизапальні властивості, мають легкі антитромботичні властивості. Поліненасичені кислоти в жовтку такі самі, як в оливковій олії, переважно олеїнова.

Є невелика кількість корисного холестерину (приблизно 1,6%), що забезпечує нормальну роботу нервових клітин та нервових волокон, а також потрібен для вироблення жовчі для травлення, синтезу вітаміну D в шкірі, стероїдних гормонів, таких, як естрогени і тестостерон.

Ягоди багаті на поліфеноли та вітамін С, і в комплексі вони ущільнюють стінку капілярів, сповільнюють утворення запальних молекул NFKB, активують ген теломеразу, чим сприяють довголіттю, захищають жири клітин мозку від окислення і руйнування, і розвитку нейродегенеративних захворювань.

Чому без білків

Сирі білки містять деякі молекули (білок овоїдин), які зв’язують біотин і погіршують його засвоєння, а також пригнічують активність деяких ферментів підшлункової залози, саме тому білок яйця краще вживати в термічно обробленому вигляді.

Джерело: Оксана Скиталінська