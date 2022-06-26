Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська пропонує чарівний напій що може покращити роботу мозку, пам’ять, стан нервової системи та подарує довголіття.
– У нас ракети варварів з гулом пролітають над головами у хмарах, і тому потрібно мати ясну голову, максимально морально мобілізуватися, щоб ще більше допомагати нашим найкращим у світі захисникам, – вважає дієтологиня.
Отже, тримайте рецепт.
Коктейль Молодість мозку
- Жовток сирий (свіжі курячі яйця помити з милом)
- Молоко (козине, рослинне, коров’яче)
- Ягоди (бажано різні)
- Листочок м’яти.
Можна додати:
- чайну ложку змеленого в порошок насіння льону, у ньому багато протизапальних рослинних омега-3 жирів, які мають нейрозахисну дію, покращують стан капілярів.
- листочок гінкго
- чайну ложку порошку лецитину, який корисний для здоров’я клітин.
На дно гарної склянки кладете лід, а потім шарами обережно наливаєте збитий з молоком та ягодами жовток.
Я зробила три шари: нижній з шовковицею, смородиною та порічками, середній – із суницями, верхній – лише жовток і молоко.
Можна додати півчайної ложки цукру.
Чим корисний коктейль
Жовток багатий поліненасиченими жирами, які мають протизапальні властивості, мають легкі антитромботичні властивості. Поліненасичені кислоти в жовтку такі самі, як в оливковій олії, переважно олеїнова.
Є невелика кількість корисного холестерину (приблизно 1,6%), що забезпечує нормальну роботу нервових клітин та нервових волокон, а також потрібен для вироблення жовчі для травлення, синтезу вітаміну D в шкірі, стероїдних гормонів, таких, як естрогени і тестостерон.
Ягоди багаті на поліфеноли та вітамін С, і в комплексі вони ущільнюють стінку капілярів, сповільнюють утворення запальних молекул NFKB, активують ген теломеразу, чим сприяють довголіттю, захищають жири клітин мозку від окислення і руйнування, і розвитку нейродегенеративних захворювань.
Чому без білків
Сирі білки містять деякі молекули (білок овоїдин), які зв’язують біотин і погіршують його засвоєння, а також пригнічують активність деяких ферментів підшлункової залози, саме тому білок яйця краще вживати в термічно обробленому вигляді.
Джерело: Оксана Скиталінська