Людям, які схудли, не рекомендується робити компліменти щодо їхньої зовнішності. Вони можуть погіршити проблему, якщо людина має розлад харчової поведінки.

Доцент кафедри охорони здоров’я Університету Нью-Хейвена в Коннектикуті Елвін Тран пояснив, чому це не варто робити.

– У цьому випадку ми ненавмисне посилюємо або підтверджуємо ідеал худоби, на якому наше суспільство схильне наголошувати і обожнювати його, – зазначає він.

За словами Тран, зауваження щодо чиєїсь втрати ваги або худорлявого тіла увічнюють культуру харчування, яка глибоко вкоренилася в суспільстві, і уявлення про те, що худорлявість – це добре за своєю суттю.

Водночас старший науковий співробітник та директор з досліджень у ED Care Тамара Прайор розповіла, що краще натомість знайти інші способи взаємодії, які дають змогу уникати коментарів щодо їхніх тіл та зовнішнього вигляду.

Багато людей мають розлади харчової поведінки, навіть не підозрюючи про це. Це трапляється через те, що суспільство та соцмережі нав’язують різні стереотипи щодо того, якою має бути зовнішність. У прагненні за ідеалом люди починають неправильно харчуватися, сідати на дієту – і це призводить до поганих наслідків.