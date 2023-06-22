Усім відомо про важливість вживання достатньої кількості води протягом дня.

Вода виконує безліч необхідних функцій в організмі людини, зокрема, транспортує поживні речовини, покращує здоровʼя шкіри, захищає органи й тканини тощо. Тому важливо постійно підтримувати водний баланс.

Багато людей ставлять собі питанням – чи є різниця, яку воду пити? Наприклад, хтось полюбляє вживати кипʼячену, фільтровану чи газовану воду.

Чи можна пити кипʼячену воду та як вона впливає на організм – Факти ICTV запитали у лікаря-гастроентеролога й терапевта Станіслава Кравчука.

Кипʼячена вода: користь і шкода

За словами лікаря Станіслава Кравчука, кип’ятіння знищує більшість мікроорганізмів, що можуть бути присутні у воді, тим самим зменшуючи ризики інфекційних захворювань.

– Така вода безпечна для споживання. Крім того, пити кип’ячену воду можна без обмежень, – додає лікар.

Гастроентеролог наголошує, що кипʼячена вода безпечна для споживання і її вживання не несе негативних наслідків для здоров’я, якщо вона не містить інших забруднень або отруйних речовин.

– Важливо пити достатню кількість рідини для забезпечення нормального функціонування організму. Будь-яка безпечна вода, включно з водою з крана після кип’ятіння, може задовольнити потреби організму в рідині, – додає Кравчук.

Однак враховуйте якість води, оскільки деякі джерела можуть містити забруднення. За словами лікаря, це особливо актуально для регіонів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Яка вода краща – кипʼячена, бутильована чи фільтрована

Вибір між бутильованою, фільтрованою або кип’яченою водою залежить від ваших особистих уподобань та якості місцевих джерел води.

– Звісно, бутильована вода проходить додаткову обробку та може бути зручною у випадках, коли доступ до безпечної води обмежений, – каже Кравчук.

А фільтрована вода може зменшити кількість певних компонентів, проте важливо регулярно підтримувати й очищувати фільтр, оскільки там теж утворюється біоплівка з бактерій.

– Кип’ячена вода є безпечним варіантом, але під час процесу охолодження є висока ймовірність повторного зараження, особливо, якщо руки чи посуд брудні, – додає лікар.

Кравчук наголошує, що влітку бактерії розмножуються надзвичайно швидко і кип’ячена вода може швидко забруднитися без збереження санітарних норм, навіть попри кип’ятіння протягом 20 хв.