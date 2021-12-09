Згідно з дослідженням Центру безпеки охорони здоров’я Джонса Гопкінса, світ досі не готовий зустріти у всеозброєнні наступну можливу пандемію. Втім, більшості країн загрожують серйозними наслідками навіть невеликі спалахи інфекційних хвороб.

Науковий аналіз показав, що практично жодна країна не досягла оптимальних показників індексу глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я Global Health Security.

Йдеться про готовність до різних надзвичайних ситуацій і проблем у галузі охорони здоров’я, досліджену Ініціативою з ядерної загрози і Центром безпеки охорони здоров’я Джонса Гопкінса при школі громадської охорони здоров’я Блумберга.

– Індекс GHS 2021 року продовжує показувати, що всі країни, як і раніше, відчувають нестачу в деяких критично важливих сферах, – йдеться, зокрема, в повідомленні.

У ньому також наголошується, що подібна неготовність значно послаблює здатність ефективно реагувати не тільки на Covid-19, але й на майбутні епідемії та пандемії.

Середній бал країни в 2021 році становить 38,9 з 100, він практично не змінився порівняно з 2019 роком.

Найвищий загальний бал – трохи менше 76 – досягнутий США. Україна – на 83 місці із загальним балом у 38,9 (+2,0 порівняно з попереднім показником). Загалом у рейтингу – 195 місць.

Найпроблемніша область готовності – запобігання появі нових патогенів, подібних до коронавірусу. Глобальний середній показник запобігання появі або викиду патогенів становить 28,4 з 100, що робить цю категорію найнижчою в рейтингу GHS.

Нагадаємо, що експерти Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Великої Британії дійшли висновку, що Covid-19, який викликав пандемію в березні 2020 року, буде становити небезпеку для світу ще щонайменше протягом п’яти років – до 2026 року.