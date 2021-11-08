Незважаючи на те, що ситуація з вакцинацією від коронавірусу серед працівників сфери освіти виглядає не настільки гнітюче – щеплено понад 92%, все ж кільком десяткам тисяч з них загрожує відсторонення від роботи. Про це Фактам ICTV повідомив начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Йдеться про майже 50 тис. працівників шкіл, серед яких переважна більшість – педагоги.

– Питання відсторонення – не в компетенції Міністерства освіти. Це юрисдикція Міністерства економіки, яке розіслало відповідне розпорядження про загальні вимоги і стосується не тільки працівників освіти, – зазначив Юрій Кононенко.

Згідно цього розпорядження, відсторонення відбувається на період поки не буде усунена його причина. Тобто, якщо працівник зробить щеплення хоча б однією дозою, він зможе повернутися до виконання своїх обов’язків.

За словами представника Міносвіти, період, на який працівник буде відсторонений, не оплачується. Оскільки трудове законодавство говорить: оплата проводиться тільки за фактом виконаної роботи. А якщо такої роботи немає, то і на зарплату розраховувати не доводиться.

Правда, можливі нюанси у вигляді спеціальних пунктів колективних договорів, де можуть бути обумовлені такі ситуації. Тоді питання оплати вирішується згідно з цими договорами.

Юрій Кононенко також повідомив, що кількість вакцинованих вчителів збільшується щодня приблизно на один відсоток. Хоча тут потрібно враховувати, що є певна кількість людей, які за медичними показаннями не можуть бути вакциновані.

Що ж стосується працівників сфери вищої освіти, то тут показник вакцинованих нижче, ніж у їхніх шкільних колег, – трохи більше 80%.