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Covid-нещеплені: майже 50 тис. вчителів загрожує відсторонення від роботи

8 Листопада 2021, 18:46 Вікторія Яснопольска
учитель
Джерело: Depositphotos

Незважаючи на те, що ситуація з вакцинацією від коронавірусу серед працівників сфери освіти виглядає не настільки гнітюче – щеплено понад 92%, все ж кільком десяткам тисяч з них загрожує відсторонення від роботи. Про це Фактам ICTV повідомив начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Йдеться про майже 50 тис. працівників шкіл, серед яких переважна більшість – педагоги.

– Питання відсторонення – не в компетенції Міністерства освіти. Це юрисдикція Міністерства економіки, яке розіслало відповідне розпорядження про загальні вимоги і стосується не тільки працівників освіти, – зазначив Юрій Кононенко.

Згідно цього розпорядження, відсторонення відбувається на період поки не буде усунена його причина. Тобто, якщо працівник зробить щеплення хоча б однією дозою, він зможе повернутися до виконання своїх обов’язків.

За словами представника Міносвіти, період, на який працівник буде відсторонений, не оплачується. Оскільки трудове законодавство говорить: оплата проводиться тільки за фактом виконаної роботи. А якщо такої роботи немає, то і на зарплату розраховувати не доводиться.

Правда, можливі нюанси у вигляді спеціальних пунктів колективних договорів, де можуть бути обумовлені такі ситуації. Тоді питання оплати вирішується згідно з цими договорами.

Юрій Кононенко також повідомив, що кількість вакцинованих вчителів збільшується щодня приблизно на один відсоток. Хоча тут потрібно враховувати, що є певна кількість людей, які за медичними показаннями не можуть бути вакциновані.

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Що ж стосується працівників сфери вищої освіти, то тут показник вакцинованих нижче, ніж у їхніх шкільних колег, – трохи більше 80%.

Теги
Вакцинація , Вища освіта , Коронавірус Covid-19 , профосвіта , шкільна освіта , Школи
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