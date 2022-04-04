Дослідники з Імперського коледжу Лондона в ході першого дослідження, під час якого добровольців свідомо заражали коронавірусом, показали механізм інфікування організму.

Вчені зробили спробу на практиці перевірити наявні оцінки механізму зараження Covid-19. Зокрема і той факт, що навіть крихітна 10-мікронна крапля при кашлі або чханні може викликати захворювання.

Згідно з іншими результатами наукової роботи, потрібно лише два дні після зараження, щоб людина почала виділяти вірус, і що люди виділяють багато вірусу, перш ніж у них з’являться симптоми.

Дослідники відзначають, що це єдиний тип перевірки механізму зараження, оскільки зазвичай люди звертаються по допомогу тільки тоді, коли у них вже розвинулися симптоми. Що не дає можливості зрозуміти, як інфекція розвивалася в попередні дні.

У дослідженні взяли участь 36 добровольців віком від 18 до 30 років. Всі вони не були в групі ризику тяжкого перебігу Covid-19.

Дослідницька група заразила групу крихітною краплею рідини вихідного штаму вірусу, яка була доставлена через тонку трубку, вставлену в ніс.

Дослідники спостерігали за пацієнтами 24 години на добу. З 36 пацієнтів 18 заразилися. У двох з них симптоми ніколи не проявлялися.

У хворих були легкі випадки з закладеністю носа, чханням і болем у горлі. У жодного з пацієнтів не було проблем з легенями, можливо, через хороший стан їхнього здоров’я або той факт, що їм вводили невелику кількість вірусу.

Близько 83% втратили нюх, принаймні частково. Через шість місяців після закінчення дослідження в однієї людини нюх не повернувся, але він поліпшується.

Добровольці, які брали участь у дослідженні, виділяли вірус в середньому близько 6,5 днів або до 12 днів, навіть якщо у них не було симптомів.

Вірус виявився в мазках з носа через 58 годин і в задній частині глотки через 40 годин. Швидкі домашні тести добре діагностували інфекцію, до того, як було створено 70% або 80% життєздатного вірусу.

Група також продовжить вивчення 18 осіб, які не захворіли, незважаючи на те, що отримали таку ж кількість коронавірусу. У цих людей також ніколи не вироблялися антитіла, і їх перевіряли на близькоспоріднені віруси, щоб виключити перехресний захист.