Раптова смерть народного депутата Антона Полякова стала справжнім шоком для багатьох українців. Перш за все, тому що молодому чоловікові було лише 33 роки. При розтині медики діагностували серйозну патологію – гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

Що означає цей діагноз? Які симптоми і причини гострої коронарної недостатності? Наскільки характерно це захворювання для молодих людей? На ці та інші запитання Фактів ICTV відповіла сімейний лікар Людмила Сердюк.

– Гостру коронарну недостатність можна сміливо ставити на перше місце як одну з найпоширеніших причин раптового серцевого летального результату.

Гостра коронарна недостатність (ГКН) виникає внаслідок збою в постачанні кров’ю, а значить і киснем, серцевого м’яза.

– Чи означає це, що у людини з таким діагнозом вже якийсь час були проблеми з серцем?

– У абсолютно здорової людини навряд чи раптово виникне такий вкрай важкий стан. Як правило, йому передує ішемічна хвороба серця, суть якої полягає в порушенні кровообігу через проблеми з судинами, про що вже було згадано.

Але, зауважу, ця патологія може до пори до часу нічим про себе не нагадувати. Тобто людина не відчуває симптоматики, щоб вчасно звернутися до лікаря і постаратися запобігти назріваючу катастрофу.

Ось чому потрібні щорічні профілактичні огляди, якими багато людей, особливо молодого віку, на жаль, нехтують.

– Які симптоми гострої коронарної недостатності?

– Як правило, це раптовий загрудинний біль. У пацієнта виникає відчуття сильного печіння в цій області. У переважній більшості випадків спостерігається рясна пітливість і впадає в очі блідість шкірних покривів.

Також досить часто виникає задишка, сухий, судомний, немов нервовий кашель.

– При такому стані може бути нудота, блювання?

– Може бути і нудота, і блювання, і нетримання сечі, і метеоризм. Такі симптоми при ГКН також мають місце.

– Що може стати причиною гострої коронарної недостатності?

– На перше місце я б поставила стрес, сильне емоційне навантаження. В такому стані наднирники людини вкидають в кров стільки адреналіну, що серцевий ритм різко прискорюється, судини, в тому числі і коронарні, на тлі цього також різко звужуються. Звідси – порушення кровообігу серцевого м’яза.

Серед інших причин ГКН – перевтома, безсонна ніч, надмірні фізичні навантаження.

– Наскільки гостра коронарна недостатність властива молодим людям?

– На жаль, властива. У медичному середовищі відомо, що до ГКН більше схильні саме молоді чоловіки від 33 до 46 років. Причому ця патологія проявляється у молодих чоловіків в п’ять разів частіше, ніж у молодих жінок.

– Чому?

– Скажу так: чоловіча стать вже сама по собі фактор ризику. Плюс можлива спадковість, плюс можлива зайва вага і пов’язаний з нею цукровий діабет, плюс куріння і зловживання спиртним. Якщо у молодого чоловіка є хоча б два з цих факторів ризику, то… Одним словом, потрібно робити правильні висновки. Поки не стане занадто пізно.

…А мыж тим столична поліція розглядає дві версії смерті нардепа Антона Полякова – хронічне захворювання та отруєння невідомою речовиною. Про це заяив на брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівський.