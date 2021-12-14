Протокол МОЗ України для лікування коронавірусу містить фатальні помилки. А деякі препарати, рекомендовані в Україні для лікування Covid-19, можуть бути небезпечними. Про це повідомив голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислав Онищенко.

МОЗ включило до нової редакції офіційного протоколу лікування Covid-19 рекомендації застосовувати противірусні препарати для хворих легкої та середньої важкості, але не вказало, які саме.

Між тим, деякі популярні препарати насправді можуть мати небезпечний ефект, – пише у статті Хто відповість за понад 90 тисяч смертей від Covid-19, – укладачі протоколів, чиновники або “експерти”? на сайті medpotreb.org, Владислав Онищенко, голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Стаття також розміщена на офіційній сторінці організації у Facebook.

Пошук і застосування ліків, здатних пригнічувати наростання вірусного навантаження – абсолютно логічний процес, вважає Онищенко.

– Однак небезпека полягає в тому, що деякі з відомих препаратів, які прийнято вважати противірусними – це насправді імуностимулятори, – зазначає експерт у статті. – Такі, як Амізон, Аміксин, Гропринозин… Їхнє застосування несе в собі ризик виникнення гіпореактивності (тимчасового паралічу) імунної системи, що при Covid-19 загрожує трагічними перспективами. Тобто з вибором препарату для противірусної терапії в домашніх умовах у нас більше питань, аніж відповідей.

Тим часом, зазначає Онищенко, дослідження препаратів цієї групи на вивчення гіпореактивності імунної системи проведені не були, попри наполягання ряду експертів.

Голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення, звертає увагу і на незрозумілі зміни в інструкції до одного з препаратів – Амізону.

У новій інструкції, затвердженій міністром Віктором Ляшком у додатку 3 до наказу МОЗ від 10.09.2021 №1922, інесаміум йодид (діюча речовина Амізону), який завжди вважався інгібітором гемаглютинину, подається вже як інгібітор РНК-полімерази.

– Якщо 25 років це був інгібітор гемаглютиніну, і раптом став інгібітором РНК-полімерази – як пояснити цю метаморфозу? Бо виглядає це так, що механізм дії препарату змінюється під актуальну проблему, під попит! Адже гемаглютинін до SARS-CoV-2 не має жодного стосунку, а через РНК-полімеразу, як вже стало відомо, з ним можна ефективно боротися! Виходить, що включивши новий механізм дії (інгібування РНК-полімерази) та забравши старий (інгібітор гемаглютеніну), виробник поміняв вірус грипу на коронавірус! Що неприпустимо! – пише Онищенко.

Крім того, стверджує експерт, з інструкції була прибрана інформація про те, що Амізон є потужним індуктором інтерферону – тобто імуностимулятором, застосування якого при Covid-19 може бути небезпечним.

Між тим, препарати цієї групи продаються без рецептів і активно рекламуються, причому із залученням провідних фахівців МОЗ – зокрема, Ольги Голубовської, яка фігурує в рекламних матеріалах Амізон-Макс.

На думку голови Союзу споживачів медичних послуг, ситуація з формуванням протоколу, конфліктом інтересів та раптовими незрозумілими змінами інструкцій до препаратів, потребує реакції з боку Генпрокуратури.

– Вони (чиновники МОЗ, – Ред.) вважають, якщо до них аж через два роки дійшло, що вірус потрібно глушити якомога раніше, це нормальна швидкість прийняття рішень, – пише Онищенко. – А введення одночасно взаємовиключних препаратів, які гальмують і стимулюють імунну систему – це що? А неприкрите фармлобіювання та присвоєння безрецептурного статусу імунотропним лікам, зокрема призначеним для лікування особливо небезпечного інфекційного захворювання?

Тепер, добродії розумні, звертається до чиновників Онищенко, якщо взяли на себе відповідальність – відповідайте за понад 90 тис. смертей і за лідируючі позиції у світі за смертністю!