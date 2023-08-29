Інноваційний крок у розвитку сучасних технологій – ультратонкий акумулятор для розумних контактних лінз. Для цих пристроїв потрібні мініатюрні джерела живлення з вбудованими батареями.

Звичайні батареї містять різні матеріали, які можуть серйозно пошкодити очі. Щоб вирішити цю проблему, дослідники Національного технічного університету Сінгапуру розробили ультратонкий акумулятор, який живиться від сольового розчину.

Виготовлений і​​з біосумісних матеріалів, він не містить дротів або токсичних важких металів та зберігає електроенергію, коли його занурюють у фізіологічний розчин.

Хоча слізна рідина користувача може допомогти підтримувати лінзу в робочому стані протягом дня, дослідники припускають, що батарею слід помістити щонайменше на вісім годин у відповідний розчин, який містить велику кількість іонів глюкози, натрію та калію.

Інноваційна розробка не лише забезпечує більш комфортне та безпечне використання розумних лінз, а й відкриває нові можливості для покращення зору, зокрема медичної діагностики.

Джерело: NEW ATLAS

Фото: Nanyang Technological University