Інноваційний крок у розвитку сучасних технологій – ультратонкий акумулятор для розумних контактних лінз. Для цих пристроїв потрібні мініатюрні джерела живлення з вбудованими батареями.
Звичайні батареї містять різні матеріали, які можуть серйозно пошкодити очі. Щоб вирішити цю проблему, дослідники Національного технічного університету Сінгапуру розробили ультратонкий акумулятор, який живиться від сольового розчину.
Виготовлений із біосумісних матеріалів, він не містить дротів або токсичних важких металів та зберігає електроенергію, коли його занурюють у фізіологічний розчин.
Хоча слізна рідина користувача може допомогти підтримувати лінзу в робочому стані протягом дня, дослідники припускають, що батарею слід помістити щонайменше на вісім годин у відповідний розчин, який містить велику кількість іонів глюкози, натрію та калію.
Інноваційна розробка не лише забезпечує більш комфортне та безпечне використання розумних лінз, а й відкриває нові можливості для покращення зору, зокрема медичної діагностики.
Джерело: NEW ATLAS