Люди, які перенесли коронавірусну хворобу у важкій формі, зможуть повернутися до нормального життя, коли пройде до 5 років після інфікування. Йдеться про пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Про це заявив член Ради товариства інтенсивної терапії у Великої Британії Зудін Путучері. За його словами, більшість людей, які вирішили відмовитися від вакцинації проти коронавірусу, зараз перебувають у вищеназваних відділеннях лікарень.
Путучері наголосив, що у відділеннях доволі велика кількість вагітних, які також невакциновані.
– Це молодь – переважна більшість із них виживають, 60% наших пацієнтів виживають. Але це виживання дорого коштує і вимагає реабілітації. Ми не маємо персоналу, ресурсів для реабілітації цих пацієнтів. Так, може пройти до 5 років, перш ніж вони повернуться до нормального життя, – зазначив він.
Експерт додав, що 40% цих людей помирають від ускладнень, які викликає Covid-19. Але якби вони були вакциновані від цього вірусу, то їм би не довелося помирати.
Після перенесеного Covid-захворювання у людини може виникнути посковідний синдром. За даними МОЗ, постковідний синдром – симптоми, які можуть з’явитися після одужання від коронавірусу. Вони впливають на загальний стан та психічне здоров’я людини.
Симптоми: сильна втома, порушення сну, погіршення пам’яті та концентрації уваги, сплутаність думок, депресивні стани, негативні та навіть суїцидальні думки, галюцинації (йдеться про викривлення нюху, слуху, зору чи тактильних відчуттів, наприклад, відчуття мурашок на тілі). Детальніше про постковідний синдром – читайте на Фактах ICTV.