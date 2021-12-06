Люди, які перенесли коронавірусну хворобу у важкій формі, зможуть повернутися до нормального життя, коли пройде до 5 років після інфікування. Йдеться про пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це заявив член Ради товариства інтенсивної терапії у Великої Британії Зудін Путучері. За його словами, більшість людей, які вирішили відмовитися від вакцинації проти коронавірусу, зараз перебувають у вищеназваних відділеннях лікарень.

Путучері наголосив, що у відділеннях доволі велика кількість вагітних, які також невакциновані.